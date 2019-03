„Stranger Things”. Jest zwiastun trzeciego sezonu serialu Netfliksa!

Netflix pokazał pierwszy zwiastun długo wyczekiwanego serialu „Stranger Things” , który ujawnia, że bohaterowie, już nastolatkowie, zmierzą się z nowym koszmarem. Nagradzana i uwielbiana przez fanów na całym świecie produkcja braci Duffer powraca z ośmioma odcinkami już 4 lipca, ponad rok po premierze drugiego sezonu w październiku 2017 roku.

„Jedno lato może zmienić wszystko” – czytamy w zapowiedzi Netfliksa. „Szkoła jest nieczynna, basen jest otwarty” – dodano.

Trzeci sezon, osadzony w 1985 roku, opowiada o wydarzeniach mających miejsce na kilka miesięcy po fabule przedstawionej w drugiej odsłonie serialu. Po raz kolejny spotkamy się z naszymi ulubionymi bohaterami, jednak w nieco starszej wersji. W zwiastunie widzimy już jako nastolatków: Eleven (Millie Bobby Brown), Mike'a (Finn Wolfhard), Dustina (Gaten Matarazzo), Lucasa (Caleb McLaughlin), Willa (Noah Scnapp) i resztę gangu. W zwiastunie zaobserwować można ponadto: Winonę Ryder (Joyce), Davida Harboura (Główny Hopper), Natalię Dryer (Nancy), Charlie'ego Heatona (Jonathan), Sadie Sinka (Max), Dacre'a Montgomery'ego (Billy) i Joe'a Keery'ego (Steve).

„Nie jesteśmy już dziećmi. Mam na myśli to, że chyba nie sądziłeś, że będziemy całymi dniami znowu siedzieć w piwnicy, grając w gry przez resztę naszego życia?” – pyta Will w zwiastunie. Trailer rozpoczyna się od komicznej sceny, w której Eleven i chłopcy robią niespodziankę Dustinowi, gdy wraca do domu. Poza tym ze zwiastunka wynika, że w drugim sezonie będziemy mieli do czynienia z problemami w związkach Hopper-Joyce i Nancy-Steve.

Wśród ścieżki dźwiękowej „Baba O'Reilly” zespołu The Who oraz kolorowych obrazów, pojawia się także mężczyzna z pistoletem, Eleven zmaga się ze swoimi mocami, a na końcu grupa po raz kolejny raz staje twarzą w twarz z potworem, który wkroczył w ich świat.

Trzeci sezon wprowadza także nowych członków obsady: Cary'ego Elwesa, jako burmistrza, Jake'a Buseya, jako lokalnego reportera i Mayę Hawke, jako pracownicę lodziarni Starcourt Mall. Centrum handlowe Starcourt Mall będzie służyć jako centralne miejsce w serialu.