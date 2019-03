Błędy logiczne w serialu „Gra o Tron”. Twórcy odnieśli się do zarzutów fanów

Niektóre postaci, np. Littlefinger, zdawały się teleportować przez Westeros, a przecież nie wszystkie posiadały smoki. Zależności te opisywali dokładnie fani serialu na internetowych forach. W rozmowie z „EW” autorzy serialu przyznali, że zmienili nieco tempo, jednak wyjaśnili, z czego to wynikało. – Dokonaliśmy takiego wyboru. Możemy oczywiście usiąść i zastanawiać się, ile czasu w poprzednich sezonach zajmowało danemu bohaterowi przejście z punktu A do punktu B, ale ilekolwiek by to zajmowało, przyjmujemy, że tak właśnie było. Zawsze jest coś, do czego ktoś musi się „doczepić” , ale myślę, że to oburzenie było lepsze, niż inne, dlatego wezmę to pod uwagę – powiedział scenarzysta Bryan Cogman.

– Chcieliśmy wziąć pod uwagę wszystkie kwestie, tworząc sezon 8, jednak musieliśmy przyspieszać akcję w ramach niektórych odcinków. Moglibyśmy w niektórych miejscach dodać napis: „Trzy tygodnie później” , ale nie zdecydowaliśmy się na to. W 8. sezonie staraliśmy się zachować logikę czasową – przekazał z kolei scenarzysta Dave Hill.

Twórca „Gry o Tron” Dan Weiss poinformował, że cała ekipa stara się nie zwracać uwagi na krytykę serialu w mediach społecznościowych czy na forach internetowych, ponieważ nie sposób zrozumieć, co ma z tego wynikać.

Niezgodność czasu to nie jedyne niedopatrzenia, na które zwracają uwagę fani. Cofamy się do poprzednich sezonów i pokazujemy wam dość znaczące błędy w produkcji.

Była taczka, nie ma taczki

Petyr i Ned Stark podczas przechadzki po ogrodzie mijają taczkę. Sprzęt nie pojawia się już w kolejnych ujęciach. (S1-E4, 26:50)



Koń, jaki jest, każdy widzi?

Brianne i Lady Catelyn przemierzają las prowadząc konie. W jednej ze scen widać białego rumaka Brianne z plamami świeżego błota. W kolejnych ujęciach zwierzę jest czyste albo zabrudzenia układają się w inny sposób. (S2-E5, 00:38:40)



Wędrująca zbroja

Kiedy Sir Barriston zrzuca swoją zbroję i miecz na podłogę, lądują one wewnątrz czarnego wzoru na posadzce. W kolejnej scenie, gdy Sansa klęka przed Cersei, rynsztunek znajduje się już w zupełnie innym miejscu, choć nikt go nie dotykał. (S1-E8, 00:52:30)



Padły jeleń

Twórcy "Gry o Tron" nie szczędzą widzom naturalistycznych scen. Czasem obraca się to przeciwko nim. W scenie, gdy Starkowie natrafiają na martwego jelenia, widać kłębiące się na padlinie muchy i czerwie. Przy zbliżeniu na psyk zwierzęcia owadów jest już o wiele mniej i są inaczej ułożone. (S1-E1, 14:30)



Włosy Daenerys

W scenie, gdy Khal Drogo usadza swoją świeżo upieczoną żonę na koniu, Daenerys ma włosy zarzucone na plecy. W kolejnym ujęciu fale spływają po jej ramionach. (S1-E1, 53:30)



Czy kamienie dają światło?

Tym razem nie popisali się autorzy scenografii. Gdy Tyron budzi się w podniebnej celi, widać dwa świetliki umieszczone na suficie, przez które wpada światło dzienne. Podczas kolejnych scen kręconych z oddalenia można dostrzec, że nad pomieszczeniem, w którym przetrzymywany jest Lannister, znajduje się mur i kolejna cela - nie ma możliwości, by wpadało tamtędy światło. (S1-E6, 00:13)



Moment prywatności

Jak wyglądałby pocałunek pary głównych bohaterów odcinka, gdyby wokół kręcili się ich zmęczeni i nie do końca cywilizowani towarzysze podróży? Źle! W niezbyt logiczny sposób poradzili sobie z tym twórcy 6 odcinka 3 sezonu "Gry o Tron". W scenach po wejściu na Mur Jonowi i Ygritte towarzyszą Tormund i Orell. Po chwili para jest już sama i może spokojnie pozwolić sobie na chwilę czułości. Gdzie podziali się inni? Tego nie wiadomo. (S6-E3, 00:48:11 - 00:49:45)



Anomalie pogodowe

Niby wiadomo, że Mur rządzi się swoimi prawami, ale tym razem nie sposób nie ulec wrażeniu, że jednak nie tak to miało wyglądać. W kilku scenach z udziałem Jona widać bowiem, jak śnieg pada… do góry. (S1-E8, 00:23:20)



Broni się. Albo nie

Sporo niekonsekwencji widać w scenie, w której Gregor Clegane dusi kleryka. Pomiędzy ujęciami zmienia się ułożenie rąk nieszczęśnika - raz widać, jak usiłuje powstrzymać stalowy uścisk obiema dłońmi, w innych ujęciach jedną ręką trzyma broń. (S6-E8, 12:40)

Najnowszy i ostatni sezon serialu „Gra o Tron” już 14 kwietnia na HBO.

Czytaj także:

„Once Upon a Time in Hollywood”. Jest zwiastun nowego filmu Quentina Tarantino!