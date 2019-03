Co czeka nas w trzecim sezonie „Stranger Things”? Twórcy zostawili kilka wskazówek

Netflix pokazał pierwszy zwiastun długo wyczekiwanego serialu „Stranger Things”, który ujawnia, że bohaterowie, już nastolatkowie, zmierzą się z nowym koszmarem. Nagradzana i uwielbiana przez fanów na całym świecie produkcja braci Duffer powraca z ośmioma odcinkami już 4 lipca, ponad rok po premierze drugiego sezonu w październiku 2017 roku. „Jedno lato może zmienić wszystko” – czytamy w zapowiedzi Netfliksa. „Szkoła jest nieczynna, basen jest otwarty” – dodano.

Trzeci sezon, osadzony w 1985 roku, opowiada o wydarzeniach mających miejsce na kilka miesięcy po fabule przedstawionej w drugiej odsłonie serialu. Po raz kolejny spotkamy się z naszymi ulubionymi bohaterami, jednak w nieco starszej wersji. W zwiastunie widzimy już jako nastolatków: Eleven (Millie Bobby Brown), Mike'a (Finn Wolfhard), Dustina (Gaten Matarazzo), Lucasa (Caleb McLaughlin), Willa (Noah Scnapp) i resztę gangu. W zwiastunie zaobserwować można ponadto: Winonę Ryder (Joyce), Davida Harboura (Główny Hopper), Natalię Dryer (Nancy), Charlie'ego Heatona (Jonathan), Sadie Sinka (Max), Dacre'a Montgomery'ego (Billy) i Joe'a Keery'ego (Steve).

Czego dowiadujemy się ze zwiastuna?

Chociaż twórcy skrzętnie skrywają fabułę nowego sezonu, zwiastun daje nam odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań. Z krótkiego materiału można wywnioskować, czy zobaczymy na ekranie nowych bohaterów oraz gdzie będzie toczyła się akcja serii. Jakie jeszcze wskazówki zostawili nam twórcy?

Ujęcia z góry

Twórcy zaprezentowali kilka ujęć z góry, sugerując, że to właśnie stamtąd mogą nadejść nowe zagrożenia. Czeka nas inwazja obcych? Tego przekonamy się już po premierze sezonu.



Miłość do Eggo wciąz trwa

Wygląda na to, że Jedenastka wciąż będzie zajadała się mrożonymi waflami. Jej fascynacja tym przysmakiem ujawniła się już w poprzednich sezonach. Przy okazji widzimy, w jakiej stylizacji wystąpi bohaterka.



Praca czy wywiad?

Główni bohaterowie w siedzibie "The Hawkins Post". Nie wiemy jeszcze, czy przyszli tam udzielić wywiadu, czy ubiegać się o pracę.



Kim jest Bruce?

Kolejny nowy bohater. Dziennikarz "The Hawkins Post" ma wprowadzić dużo specyficznego poczucia humoru.



Ratowniczka

Jedną z nowych bohaterek będzie Heather. Ratowniczka pracująca na miejscowym basenie zaginęła, a w sprawie jej zniknięcia wszczęto śledztwo.



Poznajcie burmistrza

Do obsady serialu dołączył Cary Elwes, który wcieli się w rolę burmistrza Hawkins.



Koniec zabawy

Ten mężczyzna pojawia się kilkukrotnie, za każdym razem z inną bronią. Wygląda na to, że twórcy zdecydowali się na wprowadzenie kolejnego czarnego charakteru.



Potwór w szpitalu

Twórcy już w zwiastunie zdradzili, że wiele epizodów będzie miało miejsce w szpitalu, a w akcji zobaczymy przerażającego potwora.



Tortury?

Steve najwyraźniej wpadł w kłopoty. Zagadką pozostaje to, kto go torturuje i dlaczego.



Witajcie w Starcourt Mall!

Otwarte w 1985 roku centrum handlowe Starcout Mall prawdopodobnie będzie odgrywało dużą rolę w nowym sezonie. Jest to lokacja, która nie wystąpiła w poprzednich seriach serialu.Czytaj także:

Kit Harrington trafił na terapię przez... Jona Snowa. Jak „Gra o Tron” wpłynęła na jego życie?