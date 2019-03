Za „Zimną wojnę” dostał nominację do Oscara. Teraz zrealizuje zdjęcia do filmu Netfliksa

Jak wynika z informacji przekazanych przez branżowy serwis imdb.com, Polak będzie odpowiadał za zdjęcia do filmu „I'm Thinking of Ending Thing” na podstawie książki Iana Reida. Reżyserią zajmie się nagrodzony Oscarem za scenariusz do „Zakochanego bez pamięci” Charlie Kaufman. W filmie wystąpią m.in. Brie Larson i Jesse Plemons. Za produkcję odpowiada Netflix.

Kim jest Łukasz Żal?

38-letni Łukasz Żal studiował na Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Zaczynał pracę zawodową jako reżyser i twórca zdjęć do etiud szkolnych. Później był operatorem kamery m.in. w serialu „Daleko od noszy” i filmie „U Pana Boga za miedzą” w reżyserii Jacka Bromskiego. Pracował też przy filmach dokumentalnych i krótkometrażowych takich jak: Paparazzi (2011), Odwyk (2011), Norbert Juras i syn (2011), Lewa połowa twarzy (2013), Arena (2013).

W 2013 roku był autorem zdjęć do dokumentu „Joanna” , który nominowany był do Oscara w kategorii „najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny” . Później pracował z Ryszardem Lenczewskim przy filmie „Ida” . Autorzy zdjęć do tej produkcji otrzymali m.in. nominację do Oscara w kategorii „najlepsze zdjęcia” i Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej.

Łukasz Żal za zdjęcia do „Zimnej Wojny” otrzymał Srebrną Żabę na Camerimage, nominowany był do Oscara.

