Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z siłowni. „Moja Klarcia już naśladuje mamę na treningach”

Anna Lewandowska to trenerka, którą śledzą miliony. Żona reprezentanta Polski zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie. Opublikowała zdjęcie z siłowni. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że trenerka wykonywała dość skomplikowane ćwiczenia razem z córeczką. W zamieszczonym w mediach społecznościowych poście Lewandowska nie tylko wymieniła pozytywne efekty korzystania z rollerów, ale także napisała kilka słów o Klarze.

„Znam co najmniej kilka powodów, żeby używać rollerów! Pierwszy to nadchodząca wiosna i to, że roller maksymalizuje efektywność każdego treningu! A drugi to zabawa z córeczką. Moja Klarcia już naśladuje mamę na treningach” – napisała Anna Lewandowska na Instagramie. „Rollery to wielofunkcyjne narzędzie, które redukuje cellulit, którego tak bardzo nie lubimy” – dodała.

Post wzbudził duże zainteresowanie internautów. „Co za profesjonalistka”, „Moja dwuletnia córka również ćwiczy równolegle ze mną, pomaga mi przed treningiem rozwinąć matę a nawet założyć buty”, „Cudowne” – komentowali użytkownicy mediów społecznościowych.

Czytaj także:

Kobiety pokazują, jak ich ciała zmieniły się w czasie ciąży. „Rozstępy i waga nas nie definiują”