Ryan Reynolds udostępnił nowy spot zapowiadający film o Pikachu. „Mam takie samo łóżko”

„Avengers: Endgame”, „Toy Story 4”, „Smętarz dla zwierzaków” – a wcześniej jeszcze „Kapitan Marvel” i „Alita: Battle Angel”. Pierwsza połowa 2019 roku to naprawdę gorący okres pod względem kinowych premier skierowanych do młodych duchem widzów. Nic więc dziwnego, że ludzie stojący za filmem „Pokemon: Detektyw Pikachu” dwoją się i troją, by nie zapomniano o ich dziele.

QUIZ:

Czy mógłbyś zostać Mistrzem Pokemon? Przekonaj się, rozwiązując nasz quiz

Tym razem za promocję filmu o przygodach Pikachu wziął się Ryan Reynolds. Aktor, który użycza głosu żółtemu gryzoniowi, zamieścił na Twitterze krótki materiał filmowy z kolejnymi scenami. Pod koniec nagrania widzimy łóżko z charakterystycznymi uszami – jasny znak, że śpi w nim prawdziwy fan serii o kieszonkowych potworach. Co ciekawe, Reynolds twierdzi, że posiada taki sam egzemplarz. Dzięki dołączonemu przez niego hasztagowi #DetectivePikachu możemy zobaczyć też, że najpopularniejszy pokemon zagościł już też na Twitterze. Jego wizerunek pojawia się przy każdym wpisie oznaczonym tym hasłem.

„Pokemon: Detektyw Pikachu”

Ryan Reynolds, przez fanów komiksów mocno kojarzony z szyderczym i brutalnym Deadpoolem, użyczył swojego głosu słodkiemu Pikachu. Żółty gryzoń rażący prądem nie będzie więc już tylko zwierzątkiem powtarzającym swoje „pika”, „pika”, ale pełnoprawnym bohaterem filmu. Co więcej, tytuł produkcji oraz charakterystyczne nakrycie głowy sugerują, że najpopularniejszy pokemon będzie rozwiązywał kryminalne zagadki. Akcja filmu ma rozgrywać cię w świecie zasiedlonym przez pokemony i ludzi.

Ten karkołomny film oparty został na pomyśle gry komputerowej Detective Pikachu. Reżyserem jest Robert Letterman, odpowiedzialny m.in. za „Rybki z ferajny”. Za scenariusz zabrali się Nicole Perlman i Alex Hirsch. Główną rolę ludzką zagra Justice Smith. W projekcie swój udział zapowiedziała także piosenkarka Rita Ora.