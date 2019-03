Pojawił się zwiastun filmowej wersji znanej bajki. W obsadzie kilka gwiazd

„Dora poznaje świat” to emitowany przez kilkanaście lat amerykański serial animowany. Produkcja miała swoich fanów również w Polsce, a to dzięki emisji przez stację Nickelodeon, VH1 Polska czy TVP1. Teraz fani uroczej dziewczynki doczekają się filmowej wersji popularnej bajki. Wszystko za sprawą studia Paramount Pictures, które opublikowało w sobotę zwiastun produkcji znanej pod angielskim tytułem „Dora and the Lost City of Gold”.

Na ekranie Longoria i Peña

Główne role zagrają Eva Longoria, Michael Peña i Isabel Monor. Pierwsza z wymienionych gwiazd jest znana kinomaniakom za sprawą ról w takich produkcjach jak „Gotowe na wszystko" , „Pracownik miesiąca” czy „Nawiedzona narzeczona”. Peña ma z kolei na koncie występy w „Strzelcu”, „Bogach ulicy” czy serialu „Narcos: Meksyk”.

Fabuła filmu będzie toczyła się rzecz jasna wokół losów Dory, która po spędzeniu większości życia na odkrywaniu dżungli z rodzicami, będzie przygotowywała się do rozpoczęcia szkoły średniej. Po drodze czekają na nią przygody, a to za sprawą tajemniczego, zaginionego miasta złota. Światowa premiera produkcji jest planowana na początek sierpnia.

