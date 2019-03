„Big Brother” 2019. Decyzją widzów, dom Wielkiego Brata opuściła Natalia Wróbel

52 procent widów zdecydowało, że z programem w niedzielę pożegna się Natalia Wróbel. 21-latka z Bytomia zgłosiła się do programu, ponieważ jak sama mówiła, chce zostać celebrytką. „Bardzo lubię czuć się wolna, ale wolna do tego stopnia, że można powiedzieć – nie uznaję praktycznie żadnych zasad. Odkąd miałam 12 lat nigdy nikogo nie słuchałam i wolę uczyć się na własnych błędach” – mówiła. Natalia Wróbel mając 18 lat wyjechała do Włoch, a później do Szwajcarii, gdzie, jak opowiadała, poznała swoją „miłość życia” .

Wcześniej program opuścił Daniel Barłóg, który sam podjął taką decyzję. Wyjaśniał, że zrobił to ponieważ nie potrafi niczego udawać, a nie czuł się do końca komfortowo w programie.

Galeria:

Uczestnicy nowej edycji programu „Big Brother”

„Big Brother”

„Big Brothera” stworzyła firma Endemol w Holandii, jego pierwszą edycję zrealizowano w 1999 roku. W 2001 roku program zadebiutował w stacji TVN. Był to pierwszy reality show emitowany w polskiej telewizji. W programie pokazywane jest przez całą dobę życie grupy uczestników mieszkających we wspólnym domu i wykonujących polecenia Wielkiego Brata. Co kilka dni uczestnicy nominują osobę, która powinna odpaść z programu. Z rywalizacji odpada ten, na kogo wskaże najwięcej osób. W latach 2001-2002 stacja pokazała trzy edycje programu. Dwie kolejne – jesienią 2007 i wiosną 2008 roku (w tej ostatniej wystąpili też celebryci) – można było oglądać w TV4.

Gdzie oglądać program „Big Brother”?

Emisja programu „Big Brother” odbywać się będzie od poniedziałku do piątku od godziny 20:00. W ciągu dnia obejrzeć możemy także „Big Brother – Pobudka” (godz. 9:50), „Big Brother – Popołudnie” (godz. 13:35), „Big Brother – Podwieczorek” (godz. 16:40) oraz „Big Brother – Nocą” (godz. 23:15). W wypadku tego ostatniego do studia zapraszani będą celebryci i dziennikarze, którzy komentować będą wydarzenia z odciętego od świata domu. W soboty o godz. 20:00 emitowany bezie „Big Brother Raport” , w czasie którego goście specjalni będą zastanawiać się nad dwójką nominowanych do opuszczenia Domu Wielkiego Brata. W soboty po godzinie 23:00 obejrzeć można „Big Brother Nocą+” . W niedzielę o godz. 20:00 dowiadywać się będziemy, kto odpadł z programu w wydaniu „Big Brother Arena” .

Co dzieje się w Domu Wielkiego Brata, dowiedzieć się możemy także na bieżąco na Player.pl.

