Córka Luke'a Perry'ego w szczerym wpisie po stracie ojca. „Klnę jak szewc, a czasami ubieram się, jak prostytutka”

W poniedziałek 4 marca 2019 roku w wieku 52 lat zmarł Luke Perry. Aktor w ostatnim czasie miał problemy ze zdrowiem. Przeszedł ciężki udar. Pod koniec lutego aktor został zabrany do szpitala ze swojego domu w Sherman Oaks. Luke Perry przebywał ostatnio w Los Angeles, gdzie w wytwórni Warner Bros kręcił zdjęcia do nowego sezonu „Riverdale”.

„Dziś tęsknie za nim znacznie bardziej” – napisała w sobotę na Instagramie Sophie Perry, zamieszczając zdjęcie ze swoim ojcem. Luke Perry siedzi za kierownicą samochodu, podczas gdy ona, siedząc obok, przytula się do psa.

Kilka dni po śmierci swojego ojca Sophie pisała w mediach społecznościowych, że internauci poświęcają jej dużo uwagi. „Nie prosiłam o to, nie prosiłam o wrzucenie do jakiegoś wirtualnego reflektora i choć nie zamierzam nikogo urazić, nie zamierzam też dbać o wasze problemy i przekonania. Mam 18 lat. Klnę jak szewc, a czasami ubieram się, jak prostytutka” – napisała. „Tak. Jestem zraniona, smutna i płacze, przez to, co stało się z moim tatą. To najgorsza rzecz, jaka kiedykolwiek mi się przydarzyła. I jestem przez to rozdarta. Ale nie będę teraz siedzieć w domu i płakać dzień w dzień, dopóki internet nie uzna, że mogę już zachowywać się inaczej” – podkreśliła. „Gdybyście znali mojego ojca, wiedzielibyście, że chciałby, żebym właśnie to robiła” – napisała. „Do tych, którzy obrażają mnie za mój język czy garderobę, i, co najbardziej obrzydliwe, mój proces żałoby, wyświadczcie mi przysługę i przestańcie obserwować mój profil. To strata naszego czasu” – czytamy.

Luke Perry to aktor, który zyskał popularność na całym świecie dzięki roli Dylana McKaya w hicie lat 90., serialu „Beverly Hills, 90210”. Występował ostatnio jako Fred Andrews w serialu „Riverdale”. Niedawno pojawiła się również informacja, że nakręcony zostanie reboot „Beverly Hills, 90210”. Produkcja potwierdziła, że zagrają w nim Jason Priestley, Jennie Garth, Brian Austin Green, Tori Spelling i Ian Ziering.

