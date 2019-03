Diana Ross broni Michaela Jacksona. „Stop w imię miłości”

Legenda muzyki odniosła się do dokumentu w sobotę 23 marca na Twitterze. „Oto, co jest w moim sercu tego poranka. Wierzę i ufam, że Michael Jackson był i jest niesamowitą siłą dla mnie i dla innych. Stop w imię miłości! – zaapelowała piosenkarka na Twitterze, nawiązując do singla z 1965 roku z czasu The Supremes.





Post Diany Ross pojawił się dzień po tym, jak inna gwiazda, Barbra Streisand wywołała zamieszanie, broniąc Michaela Jacksona. W wywiadzie dla „Times UK” powiedziała, że Wade Robsn i James Safechuck, byli „zachwyceni, że mogą tam być” (w kręgu Michaela Jacksona – red.).

Robson i Safechuck w dokumencie „Leaving Neverland” opowiedzieli o tym, że Michael Jackson zaczął ich molestować, gdy mieli siedem i dziesięć lat. Streisand bagatelizowała rzekome nadużycie, mówiąc, że „nie zabił ich” przecież, bo obaj mają teraz rodziny i dzieci. W sobotnie popołudnie piosenkarka wydała oświadczenie wyjaśniające jej komentarze poczynione w trakcie wywiadu. „Aby to było krystalicznie jasne – nie ma sytuacji ani okoliczności, które usprawiedliwiałyby wykorzystanie niewinności dzieci przez kogokolwiek” – napisała. „Historie, którymi podzielili się ci dwaj młodzi mężczyźni, były bolesne do słuchania, a ja czuje do nich jedynie sympatię. Najważniejszą rolą rodzica jest ochrona dzieci. Oczywiste jest to, że rodzice tych dwóch młodych mężczyzn byli również prześladowani i uwiedzeni sławą i fantazją” – stwierdza Streisand.

W dokumencie „Leaving Neverland” dwóch mężczyzn – James Safechuck i Wade Robson, opowiadają o swoich relacjach z Michaelem Jacksonem.

Czytaj także:

Córka Luke'a Perry'ego w szczerym wpisie po stracie ojca. „Klnę jak szewc, a czasami ubieram się, jak prostytutka”