„Powrót” już niedługo w kinach. Zobacz zwiastun nowego filmu Magdaleny Łazarkiewicz

„Powrót” to historia 19-letniej Uli, dziewczyny z małej miejscowości, która została wywieziona do Niemiec i zmuszona tam do prostytucji. Po 2 latach udaje jej się uciec i wrócić do rodzinnego miasteczka, gdzie spotyka się ze społecznym odrzuceniem. Nie uzyskuje wsparcia nawet wśród najbliższej rodziny. Ula, mimo iż została skrzywdzona psychicznie i seksualnie, nie zamierza odgrywać roli ofiary. W jej otoczeniu głosi się chrześcijańskie zasady miłości bliźniego, ale w codziennym życiu nikt tych zasad nie stosuje. Co więcej, chrześcijańskie miłosierdzie rozumiane jest opacznie i fałszywie, bo pozwala pod sztandarem wiary boleśnie krzywdzić. Nawet najbliższych.

W rolę Uli wciela się Sandra Drzymalska, debiutująca na dużym ekranie absolwentka krakowskiej PWST. Partnerują jej Agnieszka Warchulska, Mirosław Kropielnicki, Tomasz Sobczak i Katarzyna Herman. Wśród młodej obsady znalazł się również Stanisław Cywka znany z „Królewicza Olch” oraz Bartosz Gelner.