Czym zajmują się uczestnicy pierwszej edycji „Big Brothera”? Gulczas: Pracuję jako parkingowy

Oglądaliście pierwszą edycję „Big Brothera”? Jeżeli odpowiedzieliście twierdząco, to z pewnością pamiętacie takich uczestników jak Klaudiusz Sevković i Piotr „Gulczas” Gulczyński. Mężczyźni ostatnio pojawili się w studiu Dzień Dobry TVN. Opowiedzieli o tym, jak zmieniło się ich życie, po udziale w budzącym kontrowersje show.

Piotr Gulczyński napisał książkę „Tajemnice domu w Sękocinie”, a także zagrał w filmie „Gulczas, a jak myślisz?”. Zdradził także, że chociaż od pierwszej edycji programu minęło już kilkanaście lat, to wciąż jest rozpoznawany na ulicy. – Pracuję jako parkingowy u mojej żony – powiedział Gulczyński, gdy został zapytany o to, z czego obecnie się utrzymuje.

Po opuszczeniu domu Wielkiego Brata, Klaudiusz Sevković również miał kilka przygód z telewizją. Prowadził własny program kulinarny „Wielka niespodzianka Klaudiusza”, a także audycje reklamowe w Telezakupach Mango. W 2006 roku został radnym miasta Chorzów. Dzisiaj poświęca się między innymi swojej wielkiej pasji. – Dużo gram w golfa. Organizuje największe eventy golfowe w Polsce. W sezonie zimowym staram się uciekać z Polski i gram z naszymi klientami po świecie, w najlepszych klubach. W golfa gram od 8 lat – powiedział Klaudiusz Sevković w Dzień Dobry TVN.

Gdzie oglądać program „Big Brother”?

Kilka tygodni temu wystartowała nowa edycja „Big Brothera”. Emisja programu odbywa się będzie od poniedziałku do piątku od godziny 20:00. W ciągu dnia obejrzeć możemy także „Big Brother – Pobudka” (godz. 9:50), „Big Brother – Popołudnie” (godz. 13:35), „Big Brother – Podwieczorek” (godz. 16:40) oraz „Big Brother – Nocą” (godz. 23:15). W wypadku tego ostatniego do studia zapraszani będą celebryci i dziennikarze, którzy komentować będą wydarzenia z odciętego od świata domu. W soboty o godz. 20:00 emitowany bezie „Big Brother Raport” , w czasie którego goście specjalni będą zastanawiać się nad dwójką nominowanych do opuszczenia Domu Wielkiego Brata. W soboty po godzinie 23:00 obejrzeć można „Big Brother Nocą+” . W niedzielę o godz. 20:00 dowiadywać się będziemy, kto odpadł z programu w wydaniu „Big Brother Arena” .

Co dzieje się w Domu Wielkiego Brata, dowiedzieć się możemy także na bieżąco na Player.pl.

Galeria:

Tak zmienili się uczestnicy pierwszej edycji „Big Brothera”