Anna Lewandowska dołączyła do ekipy „Dzień Dobry TVN”. „Nie mogę się doczekać”

„Już mogę podzielić się z Wami moim najnowszym projektem. Stało się!!! „Sztuki Walki” wchodzą na antenę!!! To program o kobietach i dla kobiet ale warto, żeby i panowie mieli szansę go obejrzeć i zobaczyć jak silne my kobiety potrafimy być w obliczu różnych wyzwań” – napisała na Instagramie Anna Lewandowska. Zaprosiła wszystkich na pierwszy odcinek cyklu już jutro o godzinie 9:50 w Dzień Dobry TVN. „Każdy odcinek będzie opowiadał historię niesamowitych kobiet z całej Polski. Będzie pokazywał walkę z trudnościami ale i pasję i przede wszystkim ogromną wiarę i siłę, którą ma każda z nas! Bardzo chcę Wam przedstawić, nasze bohaterki! Nie mogę się doczekać” – podkreśliła.

Anna Lewandowska – kariera sportowa

Lewandowska od 13 roku życia trenowała karate w klubie sportowym KK Pruszków. Jej trenerem był Jerzy Szcząchor, a do tego sportu zachęcali ją wuj Paweł Krzywański i kuzynka Katarzyna Krzywańska – oboje medaliści na międzynarodowych zawodach karate. Pierwszy medal Anny Lewandowskiej to rok 2005, kiedy wywalczyła drugie miejsce na mistrzostwach Polski w kumite indywidualnym juniorów. Pierwszy złoty medal seniorski zdobyła w 2008 roku na mistrzostwach Europy. W tym samym roku wywalczyła brązowy drużynowy medal mistrzostw świata. W kolejnych latach zdobywała brązowy medal MŚ, srebrny MŚ drużynowo, złoty, srebrny i brązowy na mistrzostwach Polski,złoty i srebrny na ME. Jej ostatnimi medalami były dwa brązowe krążki na mistrzostwach Polski i mistrzostwach świata w roku 2014. Łącznie wywalczyła 38 medali.

Kariera trenerki, dietetyczki, bizneswoman

Swojego bloga z poradami żywieniowymi i sportowymi zatytułowanego „Healthy Plan by Ann” Lewandowska zaczęła prowadzić w 2013 roku. W 2014 roku wydała pierwszą książkę – „Żyj zdrowo i aktywnie z Anną Lewandowską”. W 2015 roku do oferty dodała płyty DVD z ćwiczeniami: „Trening Karate Cardio” i „Trening Karate Cardio Military”. W 2016 dołożyła płytę DVD „7 treningów po 15 minut” i książkę „Zdrowe gotowanie by Ann”. W 2017 roku na podstawie własnych doświadczeń wydała DVD, na którym prezentowała ćwiczenia dla kobiet w ciąży „Healthy Mom By Ann” oraz książkę „Healthy mama. Poradnik zdrowej mamy”.

W 2016 roku powstała firma Foods by Ann zajmująca się produkcją przekąsek, m.in. batonów energetycznych, smoothies, musli. W jej ofercie znaleźć można także akcesoria do kuchni i sportowe. W 2016 roku Lewandowska została też prezesem Olimpiad Specjalnych Polska, skupiającej się na organizacji zawodów i treningów dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.