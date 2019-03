Popularne seriale wracają. HBO przedstawiło swoje najnowsze produkcje

The Act

Gypsy dorastała, wierząc, że jest poważnie chora na raka, dystrofię mięśni, epilepsję i wiele innych schorzeń, a jej matka Dee Dee poświęciła się, by się nią opiekować. Dziewczyna w końcu odkryła szokującą prawdę, że jest całkowicie zdrowa. Od tego czasu próbuje się wyzwolić z toksycznej relacji ze swoją matką. HBO GO dostępne są już dwa odcinki produkcji, a kolejne będą dostępne co czwartek.



Gomorra, sezon 4

Na ciemnych i wąskich ulicach Neapolu władzę sprawuje kamorra – potężna miejscowa mafia, która oplata swoimi mackami całe miasto i kontroluje życie mieszkańców. W czwartym sezonie każdy z bohaterów musi stawić czoła nowym wyzwaniom i wrogom. Dotychczasowy podział sił zostaje podważony i najbliżsi mogą być w niebezpieczeństwie. Premiera: 30 marca.



Templariusze, sezon 2

Serial zgłębia tajny świat legendarnego bractwa zakonników-wojowników, pokazując, w co wierzyli i jak żyli. Drugi sezon produkcji, zapowiadający spektakularny upadek zakonu, porusza ponownie takie wątki, jak władza, odkupienie, zemsta, zdrada czy rodzina. Premiera: 26 marca.



Słodkie kłamstewka: Perfekcjonistki

W niezwykle osobliwym miasteczku Beacon Heights wszystko wydaje się być idealne, ale naprawdę nic nie jest takie, na jakie wygląda. Kiedy wysoko aspirujące środowisko sięga punktu krytycznej, nagle coś się wydarza. Pierwszy odcinek serialu już jest dostępny w serwisie HBO GO, kolejne będą pojawiały się w każdy czwartek.



Wiktoria, sezon 3

Produkcja opowiada o jednej z najbardziej charyzmatycznych kobiet w dziejach – królowej Wiktorii. W trzecim sezonie związek Wiktorii i Alberta znajduje się w punkcie przełomowym. Na zewnątrz zjednoczeni, tak naprawdę różnią się w swoich poglądach na rolę monarchii, potrzeb podwładnych i roli opinii publicznej. Premiera: 25 marca.

Chociaż HBO przygotowało kilka premier, warto pamiętać, że czeka nas więcej zmian w popularnym serwisie. Popularne platformy streamingowe co i raz zmieniają swoją ofertę. Nie brakuje nowości, ale też pozycji, z którymi widzowie muszą się pożegnać. Z końcem marca z HBO zniknie kilka filmowych hitów, jak choćby trzy części „Ojca chrzestnego”, „Tarzan: Legenda” czy „Cast away: Poza światem”. Poniżej przedstawiamy listę wybranych tytułów, które przestaną być dostępne z dniem 31 marca.

Oczywiście, największym serialowym wydarzeniem kwietnia będzie bez wątpienia finałowy sezon „Gry o tron”. Nie oznacza to jednak, że HBO GO nie przygotowało na ten miesiąc żadnych innych atrakcji. Wręcz przeciwnie - będzie co oglądać.

