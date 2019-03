Nowy serial Netfliksa oparty na faktach. Dotyczy śledztwa w sprawie zbiorowego gwałtu

„Delhi Crime” to nowy serial Netflixa oparty na autentycznych wydarzeniach z 2012 roku. Fabuła skupia się na prowadzonym dochodzeniu w sprawie zbiorowego gwałtu, do którego doszło w Delhi. Ta historia wstrząsnęła całym krajem. Ofiarą była młoda dziewczyna, która została zgwałcona, gdy wracała z kina do domu. Serial został wyreżyserowany przez Richiego Mehta. Składa się z siedmiu odcinków.

W rozwiązanie sprawy i ujęcie sprawców brutalnego gwałtu zaangażowała się Chhaya Sharma, która wówczas pełniła funkcję zastępcy komisarza policji w południowej części Delhi. To ona jest gwiazdą „Delhi Crime”. Przez pierwsze trzy dni życie kobiety było podporządkowane śledztwu. Wszystko koncentrowało się na znalezieniu mężczyzn, którzy dopuścili się tego wyjątkowo brutalnego przestępstwa. W serialu nazwisko Sharmy zostało zmienione na Vartiki Chaturvedi.

Jak podaje BBC, nowy serial spotkał się z krytyką. Indyjskie gazety podkreślają, że twórcy skupili się na działaniach policji, a nie na tym, co przeżywała ofiara. Raport Human Rights Watch, który został opublikowany w listopadzie 2017 roku, wykazał, że zdarzają się sytuacje, że kobiety w Indiach podczas zgłaszania napaści na tle seksualnym, są upokarzane, a także ignorowane przez policjantów.

