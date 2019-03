Horror z Umą Thurman już w kwietniu. Netflix udostępnił pierwsze zdjęcia z „Chambers”

O czym jest serial „Chambers”? Z materiałów udostępnianych przez Netfliksa dowiadujemy się, że tytuł ten będzie opowiadał historię młodej kobiety, zgłębiającej tajemnice otaczające dawcę serca, które uratowało jej życie. Im bliżej jednak bohaterka będzie do odkrycia prawdy o nagłej śmierci dawcy, tym bardziej zacznie przejmować niepokojące cechy zmarłego.

Twórczynią serialu jest Leah Rachel a producentami wykonawczymi Alfonso Gomez Rejon i Leah Rachel oraz Winnie Kemp, Wolfgang Hammer, Jennifer Yale i Steve Gaghan. – Chambers to rozgrywająca się w mistycznej miejscowości w Arizonie psychologiczna opowieść grozy, która pokazuje różne sposoby radzenia sobie z traumą. To, co zaczyna się jako przyziemna ludzka historia, ostatecznie zmienia się w coś znacznie dziwniejszego i bardziej popieprzonego niż można się było spodziewać – opowiada Rachel, zachęcając widzów do sprawdzenia jej dzieła.

W serialu występują Uma Thurman, Tony Goldwyn, Sivan Alyra Rose, Lilliya Reid, Nicholas Galitzine, Kyanna Simone Simpson, Lilli Kay, Sarah Mezzanotte oraz debiutujący Griffin Powell-Arcand.

