Orły 2019. Aleksandra Konieczna: Nie ma szans mi już w głowie poprzewracać

– Przychodzi to do mnie jak jestem dojrzałą kobietą, nie ma szans mi już w głowie poprzewracać – stwierdziła Aleksandra Konieczna. Uroczystość wręczenia Orłów nazwała „świętem polskiego kina". Odniosła się także do przyznanej jej statuetki za rolę w „Jak pies z kotem”. – To dla mnie bardzo duże wyróżnienie, ale dzieje się w tempie tak ekspresowym, że nie mam czasu o tym pomyśleć – przyznała.

„Zimna wojna” z nagrodami

Po uroczystości z dziennikarzami rozmawiał także Rafał Zawierucha, który w nowym filmie Quentina Tarantino „Once Upon a Time in Hollywood” wcieli się w rolę Romana Polańskiego. Aktor skomentował szereg nagród przyznanych „Zimnej wojnie”, w tym Joannie Kulig. – Trzymałem za Asię kciuki bardzo, bardzo mocno i tym razem przypadła jej ta nagroda – skomentował Rafał Zawierucha. – Bardzo się z tego cieszę. Brawa dla filmowców, reżysera i aktorów, którzy podjęli tak wielki temat i bardzo emocjonalny też dla reżysera. Historię dosyć ciężką, pokazującą pewne relacje, historie ludzi. Ja ten film obejrzałem w Kalifornii. Miałem to szczęście, że poszedłem na film, kiedy Joanna Kulig miała po seansie pytania z widowni, więc bardzo się ucieszyłem z tego powodu, że obejrzałem go razem z Asią – przyznał.

Pełna lista nagrodzonych:

Czytaj także:

Twórcy „Gry o tron” rzucili wyzwanie widzom. Zabawa objęła cały świat