Zatrzymany aktor znany m.in. z filmu „Kill Bill”. Prowadził po alkoholu, doprowadził do wypadku

Policja aresztowała aktora Michaela Madsena za jazdę pod wpływem alkoholu. 61-latek znany jest głównie ze swoich ról w filmach Quentina Tarantino takich jak „Wściekłe psy” czy „Kill Bill”. Zobaczymy go także w najnowszej produkcji tego reżysera zatytułowanej „Once Upon a Time in Hollywood”.