Córka Toma Cruise'a i Nicole Kidman jest scjentolożką. Sekta pomogła znaleźć jej „brakujący element”

Tom Cruise do 2001 roku był mężem Nicole Kidman. Para nie doczekała się własnych dzieci, ale ich rodzina powiększyła się za sprawą adopcji. Aktorzy w styczniu 1993 roku stali się przybranymi rodzicami dla Isabelli Jane, a dwa lata później dla Connora Antony'ego. To właśnie 26-letnia teraz Isabella napisała list kierowany do siedziby Kościoła scjentologicznego. Jego przedruk pojawił się także na blogu The Underground Bunker.

Przeszła „oczyszczanie umysłu”

Z lektury listu dowiadujemy się, że Isabella, podobnie jak jej przybrany ojciec i brat, również jest wyznawczynią scjentologii. 26-latka przeszła intensywny „trening”, który pozwolił jej stać się audytorem, czyli osobą, która teraz może prowadzić sesje terapeutyczne z początkującymi wyznawcami. Jedną z technik używanych przez takich liderów jest „oczyszczanie umysłu”, które przeszła również Isabella.

Córka pary aktorskiej przyznała w liście że jej „podróż zaczęła się od treningu”, który początkowo budził w niej opór. „Przed startem byłam przytłoczona” – przyznała 26-latka. Dodała, że „wciąż jej czegoś brakowało”, jednak w końcu udało jej się osiągnąć sukces. „Okazało się, że to jest dokładnie to, czego potrzebowałam. W końcu zaczęłam moją przygodę z audytem. To jest to czego szukałam – brakujący element. Nagle wszystko zaczęło mieć sens” – czytamy w liście.

Isabella podziękowała także swojemu ojcu i ciotce za to, że byli przy niej, by „nie utonęła we własnych problemach” , przeprowadzając ją „przez eliminacje”. Wyraziła wdzięczność dla całej organizacji, w tym dla wszystkich wyznawców, którzy towarzyszyli ją przy przechodzeniu kolejnego etapu na drodze rozwoju wiary.

