Aktorzy oburzeni po gali Orłów. Okazuje się, że nie mieli racji

„Podobno w tym roku usunięto z polskich nagród filmowych kategorię »Charakteryzacja«. Orły co z wami?”– napisała Weronika Rosati na Instagramie. „Charakteryzatorzy są z nami od rana do nocy i od nocy do rana na planie, są nierozerwalna częścią tworzenia kina i magii kina. Gdyby nie oni, w życiu nie stałabym się Elizabeth Taylor w »Brigitte Bardot cudowna« czy Pestką w »Obławie«” – dodała aktorka. W podobnym tonie wypowiedziała się Tamara Arciuch. „To kategorycznie fatalne pominięcie jednej z kluczowych sztuk bez których nie byłoby filmu i serialu” – napisała.

Co z tą charakteryzacją?

Problem w tym, że wśród kategorii, w których przyznawane są Orły, nigdy nie było charakteryzacji. Na szczęście nie wszystkie aktorki są tak słabo poinformowane w tej dziedzinie, jak Rosati i Arciuch. Agata Buzek pod postem pierwszej z artystek zaznaczyła, że „nigdy nie było takiej kategorii” . „Niestety” – dodała. Nie zmienia to faktu, że przedstawiciele branży widzą potrzebę nagrodzenia osób, z którymi pracują w charakteryzatorni.

Świadczy o tym m.in. post opublikowany przez Mateusza Damięckiego, który zauważył, że oprócz Orłów również inne polskie nagrody pomijają charakteryzatorów. „To jest tak złe jak to, co w ramach protestu ja, aktor, sam sobie zrobiłem na twarzy” – napisał aktor przy swoim zdjęciu, na którym widać nałożone na twarz pryszcze. „Pryszcze wykonała Agata Sokulska, ale, jak widać, aplikowałem je ja. Gdyby nie charakteryzator musielibyśmy cisnąć całą noc!” – podsumował.

