Apple TV+ rzuci wyzwanie Netliksowi i HBO. Oto produkcje, które pojawią się w nowym serwisie

Szef Apple Tim Cook poinformował podczas poniedziałkowej konferencji, że jesienią tego roku Apple TV+ pojawi się w ponad 100 krajach. Oto programy, seriale i filmy, które zobaczymy w serwisie.

"My Glory Was I Had Such Friends"

Producentem adaptacji książki Amy Silverstein będzie J. J. Abrams. W główną rolę wcieli się Jennifer Garner. Produkcja opowiadała będzie o wspomnieniach kobiety czekającej na przeszczep serca.



Seria o Hilde Lysiak

Brooklynn Prince, gwiazda "The Florida Project", wystąpi w serialu opartym na prawdziwej historii młodej dziennikarki Hilde Lysiak. Reżyserem i producentem serialu będzie Jon M. Chu znany z "Crazy Rich Asians".



"On the Rocks"

Sofia Coppola, reżyserka m.in. "Między słowami" połączy znów swoje siły z Billem Murrey'em w filmie o kobiecie (Rashida Jones), która po wielu latach odnawia kontakt ze swoim ojcem (Bill Murrey).



"Central Park"

Josh Gad wyprodukuje animowaną komedię przy współpracy ze scenarzystką Norą Smith i animatorem Lorenem Bouchardem. W produkcji zobaczymy: Kristen Bell, Daceeda Diggsa, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Titussa Burgessa i Stanleya Tucci'ego.



Brie Larson w "C.I.A. Show"

Aktorka znana z filmu "Kapitan Marvel" wystąpi i wyprodukuje serię opartą na wspomnieniach byłej tajnej agentki C.I.A. Amaryllis Fox.



"Charlie Day and Rob McElhenney Comedy"

Gwiazdy "U nas w Filadelfii" spotykają się ponownie w serialu komediowym. Rob McElhenney zagra i stworzy scenariusz do produkcji, która opowiadała będzie o pracy w studiu tworzącym gry wideo.



"Defending Jacob"

Po zakończeniu pracy nad serią "Kapitan Ameryka" Chris Evans zagra w thrillerze o ojcu, którego 14-letniego syna oskarżono o morderstwo.



"Are You Sleeping"

Octavia Spencer zagra w adaptacji bestsellerowej powieści kryminalnej o popularnym podcaście, który ponownie otwiera tajemniczą sprawę. W serialu zobaczymy także Lizzy Caplan i Aarona Paula.



"Dickinson"

Hailee Steinfeld wcieli się w rolę powieściopisarki Emily Dickinson w opowieści o dziewiętnastowiecznej historii dojrzewania.



"Little Voice"

J. J. Abrams współpracuje z wokalistką Sarą Bareilles w serii opowiadającej o historii jej życia. Komediowe show o byciu młodą kobietą rozpoczynającą działalność muzyczną w Nowym Jorku.



"Helpsters"

Program dla dzieci autorstwa twórców "Ulicy Sezamkowej". Poznajemy grupę muppetów, które spotykają się z dziećmi, aby rozwiązywać problemy i "zmieniać świat".



"Little America"

Kumail Nanjiani będzie współproducentem serii opowieści opartych na prawdziwym życiu amerykańskich imigrantów. Wiadomo już, że jeden z odcinków skupi się na historii młodego indyjskiego chłopca mieszkającego w stanie Utah, którego rodzice prowadzą hotel, do czasu aż nie zostają deportowani. Przez 10 lat chłopiec sam prowadzi motel, a podczas tego czasu prosi m.in. Laurę Bush o pomoc.



"See"

Jason Mamoa oraz Alfre Woodard przedstawili projekt serii fantasy od Stevena Knighta ("Peaky Blinders"). Produkcja, która ma dorównywać "Grze o Tron", pokaże życie na Ziemi, która zniszczona została przez groźnego wirusa. Przeżyło tylko kilka milionów ludzi, a wszyscy w wyniku oddziaływania wirusa stracili wzrok. Jak zapowiedział Mamoa, stawia to wyzwanie widzom, aby zastanowili się, jak bardzo nasze życie zależy od zmysłów, którymi jesteśmy obdarzeni.



"The Morning Show"

popularne poranne programy za kulisami. Aktorzy zapowiedzieli, że seria pokaże dynamikę między mężczyznami i kobietami w porannych programach informacyjnych, zarówno przed kamerą, jak i za nią. Aniston mówiła, że w produkcji będziemy mieli okazję posłuchać rozmów na temat kwestii płci i samych miejsc pracy. "The Morning Show" będzie pierwszą serią telewizyjną, w której zobaczymy Aniston od czasu "Przyjaciół".



"Amazing Stories"

Reżyser Steven Spielberg wyprodukuje serię antologii inspirowaną kilkoma fantastycznymi opowieściami, które czytał w dzieciństwie. Każdy odcinek będzie nową historią. Jak mówił Spielberg, pierwszy będzie opowiadał o pilocie z czasów II wojny światowej, którego samolot magicznie podróżuje z przeszłości do współczesności. Pod koniec serii, fani będą mogli natomiast dostrzec jeden szczegół łączący wszystkie historie.



Klub książki Oprah Winfrey i dokumenty

Oprah Winfrey przekazała informacje na temat trzech nowych projektów, nad którymi pracuje wspólnie z Apple. Pierwsze dwa to dokumenty. "Toxic Labor" skupi się na problemach w miejscach pracy. Drugi dokument, którego nazwy jeszcze nie zdradzono, będzie wieloczęściową serią poświęconą zagadnieniom dotyczącym zdrowia psychicznego. Winfrey tłumaczyła, że celem obu dokumentów jest "zastąpienie wstydu i piętnowania, szczerością". Ponadto Winfrey będzie prowadziła talkshow dotyczący książek, w celu zbudowania "największego klubu książki na świecie". Do programu zapraszani będą też autorzy.

Na polskiej stronie internetowej Apple pojawiła się już informacja o usłudze Apple TV+ z filmami i programami tworzonymi specjalnie dla tego serwisu. „Na taką telewizję wszyscy czekaliśmy. Z kablówką i wyjątkowymi kanałami premium. Z najpopularniejszymi serwisami streamingowymi i ponad 100 000 filmów do kupienia lub wypożyczenia” – czytamy. Na razie nie wiadomo, ile kosztowała będzie usługa, ale wszystko wskazuje na to, że pojawi się ona też w Polsce.

