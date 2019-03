To już za miesiąc. 32 nowe plakaty zapowiadają wielką premierę „Avengers: Endgame”

Plejada gwiazd, gigantyczny budżet, wielkie oczekiwania i wielka akcja promocyjna. Już w grudniu w większości zestawień przygotowywanych przez serwisy zajmujące się filmami, „Avengers: Endgame” królowało jako najbardziej wyczekiwany blockbuster 2019 roku. Od stycznia Marvel Studios raczyło fanów kolejnymi materiałami i zwiastunami swojej flagowej produkcji. Na początku marca dostaliśmy też powiązany z historią Avengersów hit „Kapitan Marvel” z Brie Larson w roli głównej. Nic jednak nie mogło zaspokoić apetytów fanów.

Teraz żarty się skończyły. Marvel przypomina, że do premiery pozostał już tylko miesiąc i zasypuje nas aż 32 plakatami z bohaterami swojego filmu. Połowa z nich jest czarno-biała, co dla oglądających „Avengers: Infinity War” nie wymaga komentarza. Pozostałych ostrzegamy przed spoilerem i wyjaśniamy: Bohaterowie filmu zostali podzieleni na tych, którzy przeżyli i tych, których Thanos unicestwił w poprzedniej części. Dzięki temu manewrowi dowiadujemy się o losie kilku postaci, co do których nie mieliśmy pewności.

Plakaty opublikowali na swoich kontach w mediach społecznościowych sami aktorzy, którzy aktywnie uczestniczą w promocji najnowszego dzieła z Marvel Cinematic Universe. Akcja promocyjna została rozkręcona na całego, ponieważ „Avengers: Endgame” to nie tylko sequel mistrzowsko zawieszonego w akcji „Infinity War”. To także kulminacja wszystkich 21 filmów, którymi przez ostatnie 11 lat Marvel spójnie budował historię swoich superbohaterów.

Pokazane 26 marca plakaty upewniają nas też, że w najnowszej odsłonie Avengersów od samego początku filmu na pewno wystąpią: Paul Rudd, Scarlett Johansson, Brie Larson, Jon Favreau, Jeremy Renner, Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Mark Ruffalo, Chris Evans, Danai Gurira, Karen Gillan, Chris Hemsworth, Don Cheadle, Benedict Wong i Tessa Thompson.