Jussie Smollett oczyszczony z zarzutów. Aktor wydał oświadczenie

Aktor serialu „Empire” poinformował policję, że 29 stycznia 2019 roku został zaatakowany wczesnym rankiem w Chicago, przez dwóch mężczyzn w maskach. Mieli go obrażać ze względu na jego orientację seksualną oraz na to, że jest Afroamerykaninem. Smollett twierdził, że wylali oni na niego wybielacz, a później założyli mu pętlę na szyję. Policja z Chicago niedługo po tym poinformowała, że aktor sam zaaranżował atak, a mężczyźni, którzy tego dokonali, grali w serialu „Empire” jako statyści. Smollettowi postawiono 16 zarzutów, związanych m.in. z zakłócaniem porządku publicznego i składaniem fałszywych zeznań.

Smollett oczyszczony z zarzutów

We wtorek 26 marca w rozmowie z dziennikarzami prokurator Joseph Magats przekazał, że informacja o oczyszczeniu Jussie'ego Smolletta z 16 zarzutów, jakie mu postawiono, nie oznacza, że jest on niewinny. Nie wiadomo, co zdecydowało za tym, że oddalono oskarżenia w kierunku aktora, jednak dziennik „New York Times” informuje, że prokurator wycofał je, gdyż Smollett nie stanowi zagrożenia. Aktor rzekomo zrezygnował też z 10 tysięcy dolarów, które miały mu zostać zwrócone po zakończeniu sprawy sądowej. Media podają także, że wpływ na decyzję sędziego miało zaangażowanie Smolletta w prace społeczne. Wiadomo, że postępowanie ws. listów z pogróżkami, które Smollett rzekomo wysyłał sam do siebie, będzie kontynuowane.

Portal Deadline opublikował oświadczenie adwokatów aktora – Tiny Glandian i Patrici Brown Holmes. „Dzisiaj wszystkie zarzuty karne przeciwko Jussiemu Smollettowi zostały wycofane” – czytamy. „Jussie został zaatakowany 29 stycznia tego roku, przez dwie osoby, których nie mógł zidentyfikować. Stał się ofiarą, która została oczerniona i zmuszona do stawienia się w sądzie jako sprawca w wyniku fałszywych i niewłaściwych doniesień skierowanych do opinii publicznej, co spowodowało niewłaściwy pośpiech w osądzie” – przekazały.

Smollett dziękuje rodzinie i fanom

Oświadczenie w sprawie wydał też sam aktor. „Przede wszystkim chcę podziękować mojej rodzinie, moim przyjaciołom, niesamowitym ludziom z Chicago, z całego kraju i ze świata, którzy modlili się za mnie, którzy mnie wspierali i którzy dali mi tyle miłości. Chcę, żebyście wiedzieli, że nie poszło to na próżno. Od pierwszego dnia jestem prawdomówny i konsekwentny. Nie byłbym synem mojej matki, gdybym był zdolny choćby do ułamka tego, o co mnie oskarżono” – czytamy.