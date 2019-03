Noah Centineo w nowym filmie Netfliksa! Zobaczcie zwiastun

W główną rolę wciela się w nim uwielbiany przez nastolatki Noah Centineo, znany z filmów „Do wszystkich chłopców, których kochałam” (2018) i „Sierra Burges jest przegrywem” (2018).

Aktor wciela się w rolę Brooksa Rattigana, który nie może polegać na swoich rodzicach w kwestii zapewnienia miejsca na prestiżowej uczelni, dlatego, aby je opłacić, rozkręca własny interes. Główny bohater tworzy aplikację randkową. Za jej pomocą każdy może wynająć go do towarzystwa na dowolną okazję. W taki sposób poznaje Celię Lieberman (Laurę Marano), w której rodzi się widocznie do niego uczucie. W jego głowie wciąż jednak wymarzoną dziewczyną jest popularna w całej szkole Shelby Pace (Camila Mendes).

Film dostępny będzie na Netfliksie od 12 kwietnia dla widzów od 13 roku życia.

Czytaj także:

Jussie Smollett oczyszczony z zarzutów. Aktor wydał oświadczenie