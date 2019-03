Opis pierwszego odcinka 8. sezonu „Gry o tron” wyciekł do sieci

Bijący rekordy popularności serial fantasy produkcji HBO jest ekranizacją bestsellerowej sagi George’a R.R. Martina „Pieśni lodu i ognia”. Zdrada, pożądanie, intrygi i siły nadprzyrodzone wstrząsają od lat czterema stronami Westeros. Teraz rozegra się ostateczna walka o Żelazny Tron. Fani serii oczekują na premierę ósmego sezonu. Tymczasem do sieci trafił filmik, na którym przedstawiono fabułę początku nowego sezonu. Nagranie zostało usunięte z sieci zaledwie po kilkunastu minutach, jednak mimo tego internautom udało się spisać fabułę pierwszego odcinka. Fani serii twierdzą, że tak gwałtowna reakcja HBO to znak, że opisana treść jest prawdziwa.

Galeria:

8. sezon serialu „Gra o Tron” na zdjęciach

UWAGA SPOILER!

Z treści zamieszczonego wideo wynika, że bohaterowie na początku ósmego sezonu zaczną przygotowywać się do walki z Nocnym Królem, który jest władcą nieumarłych upiorów. W odcinku ma także dojść do zjednoczenia rodziny Starków. Jon Snow przedstawi wszystkim Sansę, a Bran przekaże informację dotyczącą armii Białych Wędrowców, która okaże się kluczowa w późniejszej walce. Według opisu zamieszczonego na Reddicie do rodziny ma również dołączyć Arya, która spotka się z Ogarem oraz Gendrym. Pierwszy odcinek ma się zakończyć atakiem Nocnego króla na Siedem Królestw.

„Gra o tron” – kiedy premiera?

Premiera pierwszego odcinka "Gry o Tron" odbędzie się w poniedziałek 15 kwietnia. Serial można oglądać na kanałach HBO i HBO GO. Na ósmy sezon składa się sześć odcinków, a każdy z nich ma trwać około 90 minut.

Czytaj także:

Nie tylko „Gra o tron”. Czym zaskoczy nas HBO GO w kwietniu?