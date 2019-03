„Omen”, „Szósty zmysł”, „Impostor”. Lista najlepszych horrorów z przerażającymi dzieciakami

"Sierociniec" (2007)

Laura wraz z mężem Carlosem i siedmioletnim synkiem Simonem wraca po latach do sierocińca, w którym dorastała. Chce otworzyć w nim ośrodek dla niepełnosprawnych dzieci. Nowy dom, tajemnicza okolica i ciężka choroba pobudzają wyobraźnię jej synka, który znajduje sobie wyimaginowanego przyjaciela – małego Tomása. Wkrótce Tomás, zacznie dawać się we znaki całej rodzinie… Niezwykle klimatyczny horror wyprodukowany przez Guillermo del Toro.



"Szósty zmysł" (1999)

Podobno mały James Quinn Markey został wybrany do roli w Impostorze między innymi ze względu na swoje podobieństwo do ośmioletniego Haley Joel Osmenta z Szóstego zmysłu. W kultowym horrorze M. Nighta Shyamalana grany przez Bruce’a Willisa psycholog dziecięcy próbuje pomóc chłopcu uporać się faktem, że zmarli nawiązują z nim kontakt. I choć Cole Sear wygląda niewinnie, to jego nieprzenikniona twarz momentami wywołuje ciarki…



"Dziedzictwo. Hereditary" (2018)

Opowieść o dziwnych wydarzeniach, które zaczynają gnębić pewną rodzinę po śmierci nestorki rodu, a jednocześnie egzystencjalna opowieść o rodzinie jako piekielnym dziedzictwie. W epicentrum wydarzeń znajduje się najmłodsza latorośl, kilkunastoletnia Charlie, grana przez niesamowitą Milly Shapiro, od której trudno oderwać wzrok – nie ważne, jak bardzo się boimy.



"Omen" (1976)

Kiedy dyplomata Robert Thorn w tajemnicy przed swoją żoną adoptuje chłopca, który ma zastąpić ich zmarłego syna, nie podejrzewa, że ta decyzja zamieni jego życie w koszmar. Omen to dzisiaj klasyka gatunku i jedna najpopularniejszych horrorowych franczyz. Oryginalny film z 1976 roku zgarnął dwa Oscary, doczekał się całej serii kontynuacji – i wciąż przeraża.



"Impostor" (2019)

Irlandzkie miasteczko, duży dom pod lasem, cisza i spokój. Sarah chce zacząć tu ze swoim synkiem Chrisem nowe życie. Ale wkrótce zacznie mieć wątpliwości co do tego, z kim właściwie ma do czynienia... Debiut Lee Cronina wbije was w fotel – nie tylko podbijającym napięcie obrazem i dźwiękiem, ale przede wszystkim mrożącym krew w żyłach spojrzeniem małego Chrisa O’Neilla. „Impostor” w kinach od 5 kwietnia!Czytaj także:

Opis pierwszego odcinka 8. sezonu „Gry o tron” wyciekł do sieci