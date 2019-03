Chodzisz w Starkach czy Targaryenach? Buty inspirowane „Grą o tron” trafiły do sprzedaży

Buty z kolekcji Game Of Thrones x adidas

Zbliżająca się premiera ostatniego, ósmego sezonu „Gry o tron”, to doskonała okazja do wyciśnięcia z fanów serialu ostatniej złotówki. Musimy przyznać, że jest to genialny pomysł i sami z uśmiechem powitalibyśmy na ulicach tłumy zapatrzone w smartfony, chodzące w „White Walkerach”.