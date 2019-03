Alanis Morissette jest w ciąży! Piosenkarka opublikowała jednoznaczne zdjęcie

Alanis Morissette to kanadyjska piosenkarka, która ma bardzo charakterystyczną barwę głosu. Jej przeboje nucą miliony. Wokalistka może pochwalić się bogatą dyskografią. Wydała wiele płyt między innymi: „Alanis” (1991), „Now Is the Time” (1992), a także „Under Rug Swept” (2002), „So-Called Chaos” (2004), „Flavors of Entanglement” (2008) oraz „Havoc and Bright Lights” (2012). Do jej najbardziej znanych przebojów można z pewnością zaliczyć „Ironic”, „Thank U”, „You Oughta Know”, „Hand In My Pocker”, „Head Over Feet”, a także „Crazy”.

Alanis Morissette na Instagramie opublikowała post, którym zaskoczyła swoich fanów. I nie chodzi tu o dokonania artystyczne piosenkarki, ale o jej życie prywatne. Wokalistka zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym pozuje przy mikrofonie z wyraźnie zaokrąglonym brzuchem. Piosenkarka spodziewa się trzeciego dziecka. Post Alanis Morissette wzbudził wielkie zainteresowanie internautów. „Gratulacje”, „To takie ekscytujące” – komentowali użytkownicy mediów społecznościowych.