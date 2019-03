Twórcy „Gry o Tron” rzucili wyzwanie fanom. Jedno zadanie pozostało nierozwiązane

Najnowszy pomysł twórców „Gry o Tron” na interakcję z fanami serii przeszedł rozmachem wszystkie dotychczasowe akcje. HBO zaprosiło bowiem internautów do poszukiwań tytułowego... tronu. Żelazne siedziska nieodłącznie kojarzone z hitowym serialem HBO znalazły się w lesie, na pustyni oraz w miejscu, gdzie zalega śnieg. Widzów poproszono o znalezienie tronów, zrobienie sobie na nich zdjęcia oraz opublikowanie ich w sieci. Dla ułatwienia na youtubowym koncie zamieszczono nagranie przedstawiające puste trony, które mają być wskazówką dla fanów co do ich lokalizacji.

Internauci nie zawiedli i ruszyli na poszukiwania miejsc wyznaczonych przez twórców serialu. Udało im się znaleźć już te ukryte w Szwecji, Kanadzie, Hiszpanii, Brazylii i Wielkiej Brytanii. Gdzie znajduje się ostatni? Zabawa trwa, a wyzwanie kończy się w środę 3 kwietnia.

