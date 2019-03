Blanka Lipińska pojawiła się w „Big Brotherze”. „Trzeba ich trochę rozhulać”

Ci, którzy liczyli na to, że Blanka Lipińska dołączy do uczestników „Big Brothera”, mogą czuć się zawiedzeni. Autorka książki nazywanej polską odpowiedzią na „50 twarzy Greya” pojawiła się w programie, by razem z Filipem Chajzerem komentować zachowania uczestników. Na swoim facebookowym koncie wytłumaczyła, dlaczego zdecydowała się na współpracę z show TVN7. „Ratunek im zaniosłam. Uznałam, że w programie jest tak nudno i źle, że trzeba ich trochę rozhulać” – napisała Lipińska. „Więc zaniosłam im obie części mojej powieści licząc na to, że kolejnym zadaniem uczestników, będzie odgrywanie niektórych scen w nich zawartych. Wtedy może uda mi się obejrzeć przynajmniej jeden odcinek do końca” – dodała.

Ekranizacja powieści Blanki Lipińskiej

„365 dni” to debiut literacki Blanki Lipińskiej. Książka opowiada historię Laury Biel, która wraz ze swoim chłopakiem Martinem i dwójką przyjaciół wyjeżdża na wakacje na Sycylię. Drugiego dnia pobytu – w swoje 29. urodziny – dziewczyna zostaje porwana przez głowę sycylijskiej mafii, przystojnego, Massimo. Mężczyzna kilka lat wcześniej padł ofiarą zamachu i przeżył śmierć kliniczną, podczas której zobaczył właśnie Laurę. Gdy przywrócono go do życia, obiecał sobie, że ją odnajdzie.

Książka była reklamowana jako połączenie „Ojca chrzestnego” i „50 twarzy Greya”. Profesjonalni recenzenci oraz czytelnicy nie zostawili na niej suchej nitki podkreślając, że fabuła powieści jest banalna, a język, jakim posługuje się Lipińska, delikatnie mówiąc nie należy do najbardziej literackich. Mimo tego książka zdobyła uznanie części czytelników i była nominowana m.in. do Bestsellerów Empiku. Na rynek trafiła już druga część powieści – „Ten dzień”.

Jak podaje portal Onet.pl, pierwsza część przygód Laury i Massima ma także trafić na ekrany kin. Za reżyserię ma odpowiadać Maciej Kawulski, który zadebiutował w tym roku filmem „Underdog”. Z informacji przekazanych przez Lipińską wynika, że film będzie można oglądać w przyszłym roku. Na razie nie wiadomo, kto zagra główne role.

Czytaj także:

Zabawna odpowiedź w programie „Jeden z dziesięciu”. Roześmiał się nawet prowadzący