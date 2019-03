Aktorzy występują przeciw minister edukacji. „Anna Zalewska nie może otrzymać mandatu europosła”

Nagranie pojawiło się na twitterowym koncie „Nie dla chaosu w szkole”. Wystąpili na nim Jowita Budnik, Rafał Królikowski, Marcin Korcz, Katarzyna Herman i Agnieszka Sienkiewicz. Aktorzy zachęcają do tego, by podczas majowych wyborów nie głosować na Annę Zalewską. W poście znalazł się również odnośnik do petycji, w której można opowiedzieć się przeciwko działaniom podejmowanym przez minister edukacji. „Wyjazd Anny Zalewskiej do Brukseli mogą realnie zablokować wyborcy z jej okręgu, a my pokażmy im że jest to dla nas naprawdę ważne przecież skutki tzw. reformy edukacji odczuwają dzieci w szkołach w całym kraju” – czytamy w poście.

„Zrujnowanie przyszłości uczniów"

Na stronie z załączoną petycją jej autorzy chcą „udowodnić setkami podpisów, że kandydatura minister Anny Zalewskiej do Parlamentu Europejskiego nie ma społecznego poparcia” . „Anna Zalewska nie może otrzymać mandatu europosła” – czytamy w opisie akcji. Dalej znalazły się działania minister, za które zdaniem autorów petycji powinna ponieść konsekwencje. Wymieniono tam m.in. „zniszczenie polskiej edukacji i działanie wbrew dobru dzieci” , „zrujnowanie przyszłości uczniów ze skumulowanego rocznika” czy „przeładowaną podstawę programową niedostosowaną do potrzeb i możliwości uczniów” .

Organizatorzy kampanii twierdzą, że mandat europosła byłby dla Zalewskiej „nagrodą, na którą nie zasługuje” . „Nie pozwólmy szefowej MEN uciec przed odpowiedzialnością za negatywne skutki fatalnej reformy edukacji, która skrzywdziła tysiące dzieci i nauczycieli” – dodali.

