10 najdroższych seriali telewizyjnych, ale czy najlepszych? Ta lista może was zaskoczyć

1. "Gra o Tron" - 15 mln dolarów za odcinek

Chyba podejrzewałeś, że to właśnie produkcja HBO znajdzie się na szczycie naszego zestawienia. W "Grze o Tron" praktycznie każda scena kręcona jest w dość "egzotycznych" miejscach. Uzyskanie realistycznego wyglądu samych smoków musi być kosztowne, a aktorzy, którzy być może na początku serialu nie byli znani szerszej publiczności, teraz są prawdziwymi gwiazdami. W nadchodzącym, finałowym sezonie serii, wyprodukowanie każdego odcinka to koszt około 15 mln dolarów.



2. "The Crown" - 13 mln dolarów za odcinek

Zaangażowanie twórców w stworzenie produkcji, która będzie odpowiednim odwzorowaniem historii, jest nie lada wyzwaniem. Autorzy "The Crown" zapłacili m.in. 35 tys. dolarów za odtworzenie sukni ślubnej Królowej Elżbiety II. Pewnie właśnie tym wyszukanym strojom i charakteryzacji wiążę się z tak dużym kosztem produkcji serialu.



3. "Ostry dyżur" - 13 mln dolarów za odcinek

Był czas, kiedy "Ostry Dyżur" - serial medyczny produkcji NBC, był uznawany za absolutny hit. George Clooney rozpoczął od gry w nim swoją zawrotną karierę, a sam Quentin Tarantino wyreżyserował jeden z odcinków. Serial osiągał szczyty popularności w latach 1998-2003. Wówczas wyreżyserowanie niektórych odcinków kosztowały nawet 13 mln dolarów.



4. "Kompania braci" - 12,5 mln za odcinek

To raczej chyba nikogo nie zdziwi, że wyreżyserowanie serialu o 101. Dywizji Powietrznodesantowej podczas II wojny światowej było niezwykle drogie. Wśród producentów znajdowały się takie gwiazdy jak Steven Spielberg czy Tom Hanks. Miniserial miał dużą obsadę, a stroje i charakteryzacja były dokładnym odwzrowoaniem czasów.



5. "The Get Down" - 11 mln dolarów za odcinek

Cały model biznesowy Netfliksa opiera się na tym, że tworzy się produkcje atrakcyjne dla niszowych odbiorców. To jednak może być niezwykle udanym pomysłem lub być katastrofalne w skutkach. W wypadku "The Get Down" mieliśmy do czynienia z tym drugim. Jeden sezon kosztował Netflix 120 mln dolarów, jednak nie spodobał się widzom na tyle, aby opłacało się nakręcić kolejny.



6. "Przyjaciele" - 10 mln dolarów za odcinek

W ostatnim sezonie już wszyscy byli przekonani, że serial będzie uznawany za kultowy przez następne pokolenia - sama obsada dokładnie zdawała sobie też z tego sprawę. Główni bohaterowie serialu zarabiali pod koniec 1 mln dolarów za odcinek.



7. "Teoria wielkiego podrywu" - 9 mln dolarów za odcinek

Obecnie aktorzy, którzy wcielają się w głównych bohaterów serialu zarabiają od 750 tys. dol do 1 mln dolarów za odcinek. Jeżeli dodamy do tego liczne sceny z celebrytami i opłaty licencyjne, wychodzi nam, że wyprodukowanie jednego 25-minutowego odcinka kosztuje około 9 mln dolarów.



8. "Marco Polo" - 9 mln dolarów za odcinek

Netflix wiązał nadzieje z tym serialem, dlatego też dużo w niego zainwestował. Produkcja zadebiutowała w grudniu 2014 roku z budżetem 90 mln dolarów za pierwsze 10 odcinków. Zaledwie kilka tygodni po premierze pierwszej odsłony, ogłoszono, że powstanie druga. Do tej pory serial znany jest z tego, że odpowiada za największy w historii Netfliksa dług w wysokości 200 mln dolarów.



9. "Rzym" - 9 mln dolarów za odcinek

Pierwszy sezon został bardzo dobrze przyjęty przez widzów. Drugi jednak "zanurkował", jednak do tej pory zwraca się uwagę na to, że to właśnie temu serialowi zawdzięczamy to, że HBO zdecydowało się na ekranizację "Gry o Tron".



10. "Sense8" - 9 mln za odcinek

Mówi się, że to może być jedna z najlepszych produkcji, jakie siostrom Wachowskim udało się zrobić od czasów "Matrixa". Mimo to, produkcja nie zyskała aż takiej popularności, aby Netflix zdecydował się na kolejne odcinki, biorąc pod uwagę to, że ich wyprodukowanie wiązało się z kosztem około 9 mln dolarów za jeden.