Natalie Portman i Jude Law w zwiastunie „Vox Lux”. O czym opowiada film?

Celeste była nastolatką, kiedy wielka tragedia wywindowała ją na szczyty sławy i zrobiła z niej gwiazdę muzyki pop. Od tej pory media

śledziły każdy jej ruch, a jej kariera rozwijała się w cieniu zjawisk, które naznaczyły XXI wiek: ataków terrorystycznych, szkolnych strzelanin, medialnej rewolucji. Dzisiaj Celeste nie jest już tą samą osobą. Po skandalicznym incydencie, który o mały włos nie zrujnował jej kariery, chce wrócić na scenę. Musi ponownie zmierzyć się ze wspomnieniami sprzed lat, a w dodatku – przygotować się do wielkiej trasy koncertowej.

Obsada filmu „Vox Lux”

Określany „Czarnym łabędziem w wersji pop” i porównywany do „Neon Demon” film Brady’ego Corbeta to perełka ubiegłorocznego festiwalu w Wenecji i elektryzujący aktorski popis Natalie Portman, która po nagrodzonej Oscarem roli w „Czarnym łabędziu” ponownie wciela się w demona estrady i targaną sprzecznościami artystkę. Aktorce partneruje Jude Law – to już ich czwarte, po filmach „Wzgórze nadziei”, „Bliżej” i „Jagodowa miłość” – spotkanie na wielkim ekranie. W podwójną rolę młodej Celeste i jej córki Albertine wcieliła się wschodząca gwiazda kina, Raffey Cassidy („Zabicie świętego jelenia”, a wkrótce „The Other Lamb” Małgorzaty Szumowskiej), a w roli siostry wokalistki wystąpiła Stacy Martin („Nimfomanka”).

„Vox Lux” to drugi film Brady’ego Corbeta, nagrodzonego na festiwalu w Wenecji za reżyserię oraz najlepszy debiut za „Dzieciństwo wodza”, również aktora znanego z takich filmów, jak „Funny Games U.S”. Michaela Haneke czy „Melancholia” Larsa von Triera. Oryginalne piosenki wykonywane w filmie przez Natalie Portman stworzyła jedna z najbardziej wyrazistych i najpopularniejszych wokalistek XXI wieku – Sia, a za choreografię występów Natalie Portman odpowiada Benjamin Millepied, prywatnie mąż aktorki, z którym współpracowała również przy filmie „Czarny łabędź”. Eksperymentalna, hipnotyczna ścieżka dźwiękowa do „Vox Lux” to ostatnie dzieło zmarłego niedawno Scotta Walkera, ikony brytyjskiej sceny muzycznej. Film wyprodukowała Christine Vachon z Killer Films, mająca na koncie takie filmy, jak „Carol”, „Motyl Still Alice” czy „I’m Not Here. Gdzie indziej jestem” i laureatka Indie Star Award przyznawanej przez American Film Festival.

Recenzje „Vox Lux”

„Wizualnie hipnotyzujący, »Vox Lux« porywa od pierwszej sceny i nie puszcza do samego końca. Łączy intymne, wyciszone momenty z hiperwystylizowanymi, imponującymi sekwencjami scenicznymi. Porywający, pełen ostrych, emocjonalnych konfrontacji” – zachwyca się Shaila O’Malley z Roger Ebert. „Natalie Portman nigdy nie była lepsza” – wtóruje jej z Peter Travers z Rolling Stone. Kevin Hartley z GamesRadar zauważa: „Po Dzieciństwie wodza Corbet tym razem przenosi uwagę widzów na tyrana z głosem; gwiazdę porywaną przez cyklon niepokojów nowego millenium i popowej sławy”. Justin Chang z Los Angeles Times stwierdza zaś, że „Natalie Portman to królowa ekstremów – jako toksyczna pop-diwa jest syntezą naszej epoki i apokaliptyczną odpowiedzią na »Narodziny gwiazdy«”.

