Powstaje kontynuacja serialu „Seks w wielkim mieście”! Znamy szczegóły

Jeden z najbardziej kultowych seriali ostatnich 20 lat, „Seks w wielkim mieście”, doczeka się kontynuacji, która opowiadać będzie o miłości i randkowaniu po 50. roku życia. Powstanie na podstawie nadchodzącej książki Candace Bushnell „Is There Still Sex in the City?”. Prawa do przeniesienia historii na ekran nabyła spółka Paramount Television.

Portal Deadline podaje, że Candace Bushnell napisze pilotażowy scenariusz serialu i będzie pełniła funkcję producenta wykonawczego wspólnie z Lizą Chasin z 3dot Productions i Robyn Meisinger z Anonymous Content. Książka „Is There Still Sex in the City?” wydana zostanie przez Grove Press 6 sierpnia 2019 roku. Autorka opowie, jak wygląda życie głównych bohaterek po 50. roku życia. Opowieść osadzona jest we wschodniej części Manhattanu. Poruszone zostaną kwestie małżeństwa, wychowania dzieci, rozwodu, żałoby, randkowania i oczywiście seksu. Autorka zapowiada, że poruszy też temat nacisku na kobiety, dotyczącego tego, że powinny utrzymać swój młody wygląd i starać się sprawiać wrażenie, że „mają wszystko” . – Nie zawsze tak było. Do pewnego czasu osiągnięcie wieku 50. lat było początkiem przejścia na emeryturę – mniej się pracowało, więcej czasu poświęcało się swojemu hobby, przyjaciołom i wiedziono spokojniejszy styl życia. W skrócie – ludzie po 50. nie mieli zamiaru robić niczego poza starzeniem się. Nie spodziewali się, że nagle odczują presję rozpoczęcia nowych przedsięwzięć biznesowych, treningów, rozpoczęcia wszystkiego od nowa. Tak właśnie wygląda teraz życie kobiet po 50. lub 60. roku życia i jestem zachwycona, że mogę odzwierciedlić bogatą złożoność ich rzeczywistości w książce i na ekranie – powiedziała Bushnell. „Tak, jest więcej seksu w wielkim mieście” W sprawie wypowiedziała się też już prezeska Paramount Television Nicole Clemens. – Oryginalna książka i serial "Seks w wielkim mieście" były przełomowym kamieniem milowym dla całych pokoleń kobiet, w tym dla mnie samej. Cieszę się, że będziemy kontynuować rozmowę na temat niedostatecznie reprezentowanego punktu widzenia kobiet po pięćdziesiątce i odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule: "Tak, jest więcej seksu w wielkim mieście" – mówiła. Czy w kontynuacji zobaczymy Carrie, Samanthę, Charlott i Mirandę? Pewnie wszyscy teraz zastanawiamy się nad jednym – czy w kontynuacji serialu zobaczymy znane już i uwielbiane przez nas aktorki z poprzednich części? Cóż, jeżeli nawet tak się stanie, na razie żadna z nich nie pisnęła o tym słówkiem. O obsadzie nie mówią też nic sama autorka książki i Paramount Television. Pozostaje trzymać kciuki!