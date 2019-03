„Gra o tron: Ostatnia warta” – powstał pełnometrażowy film HBO. Jest data premiery

Znana brytyjska twórczyni filmowa Jeanie Finlay spędziła rok na planie „Gry o tron”, aby zarejestrować powstawanie najbardziej spektakularnej i skomplikowanej części tego kultowego serialu HBO.

Film dokumentalny „Gra o tron: Ostatnia warta” („Game of Thrones: The Last Watch”) zanurza się głęboko w pełen błota i krwi serialowy świat Gry o tron, aby pokazać pot i łzy, jak również chwile triumfu, które towarzyszyły jego twórcom przy kreowaniu świata Westeros i jego bohaterów. Zdjęcia kręcone były nie tylko w studiach, ale również na polach i parkingach w Irlandii Północnej.

Dokument ten jest bezprecedensową, osobistą kroniką odsłaniającą kulisy powstawania „Gry o tron”. Twórcy podążają w nim za członkami ekipy i obsadą serialu, którym przyszło zmagać z ekstremalną pogodą, goniącymi ich terminami czy nieustanną ciekawością podekscytowanych fanów, którzy marzyli o poznaniu chociaż rąbka fabuły. Produkcja ta jest nie tylko kroniką pracy na planie, to także zabawna i przejmująca historia, opowiedziana ze swadą i dużą dozą intymności, przedstawiająca słodko-gorzką prawdę o radości, jaką daje tworzenie świata i smutku towarzyszącym konieczności pożegnania się z nim.

Za reżyserię dokumentu „Gra o tron: Ostatnia warta” odpowiada Jeanie Finlay. Do jej poprzednich filmów dokumentalnych należą: Seahorse, Orion: The Man Who Would Be King, Pantomime, The Great Hip Hop Hoax, Sound It Out czy Goth Cruise. „Gra o tron: Ostatnia warta” to jej ósmy film pełnometrażowy. Producentami wykonawczymi tego filmu dokumentalnego są David Benioff. D.B. Weiss, Bernadette Caulfield, wśród pozostały producentów znaleźli są: Jeanie Finlay, Rachel Hooper, Martin Mahon. Film wyprodukowany został dla HBO przez Glimmer Films.

Premiera filmu dokumentalnego „Gra o tron: Ostatnia warta” odbędzie się 27 maja w HBO i HBO GO, dzień po amerykańskiej premierze.