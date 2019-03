Aktorka znana z „Gotowych na wszystko” opowiedziała o walce z rakiem odbytu. „Pamiętam łzy mojego męża”

Aktorka podziękowała swojej rodzinie, przyjaciołom oraz wszystkich, którzy ją wspierali, nazywając ich żartobliwie „Anal Angels” . – Było to dla mnie bardzo trudne – przejście do miejsca, w którym jestem osobą otrzymującą wsparcie. Zawsze byłam po tej drugiej stronie – przyznała w rozmowie z magazynem „People” .

Cross powiedziała, że podczas jej 6-tygodniowego leczenia – radioterapii i chemioterapii – jej mąż 61-letni Tom Mahoney, „ustawił do pionu” ich dwie córki bliźniaczki – 12-letnie Eden i Savannah. – Dbały o mnie przez całą dobę – zdradziła w wywiadzie.

Gwiazda „Gotowych na wszystko” przyznała, że jej leczenie było „okropnym doświadczeniem” , jednak 3-miesiące po jego zakończeniu otrzymała wiadomość, że jest „wolna od raka” . – Jedyne co pamiętam z tego czasu, to mojego męża, który płakał – mówiła. Tom Mahoney również cierpiał na raka. Choroba zaatakowała jego gardło. – Przeżyliśmy wspólnie wiele ciężkich chwil, ale nigdy wcześniej nie pokazywał mi, że martwi się aż do tego stopnia. Dlatego widok jego płaczącego totalnie mnie zaskoczył – przyznała.