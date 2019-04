Tom Hiddleston w chińskiej reklamie suplementów dla kobiet. Wygląda, jakby robił to za karę

Aktor znany z filmów takich jak „Tylko kochankowie przeżyją”, „Nocny recepcjonista” czy „Kong: Wyspa Czaszki”, a ostatnio głównie z roli Lokiego w „Thorze” i kolejnych odsłonach Avengersów, wziął udział w reklamie suplementów dla kobiet. W nagraniu spotykamy go w kuchni, serwującego śniadanie swojej partnerce. Na talerzu znalazło się mnóstwo surowych warzyw i jajko sadzone w kształcie serca. – Z pieprzem na wierzchu! – podkreśla Hiddleston.

– Dzień dobry. Skończyłem wcześniej, więc pomyślałem, że wpadnę i zrobię ci śniadanie – mówi Tom Hiddleston z samego rana. Pewnie pracuje całą dobę. Później dodaje kwestię o pieprzu na wierzchu i płynną chińszczyzną wymienia nazwę suplementów. – Będę pewnie zajęty przez kilka najbliższych tygodni, ale wynagrodzę ci to wkrótce, obiecuję – zapewnia swoją partnerkę. Jako że mówi to wprost do kamery, jego chińskie (i nie tylko) fanki mogą wyobrażać sobie, że to właśnie one są adresatkami tych... czułych słów.

W Chinach ta reklama spotkała się z wyjątkowo ciepłym przyjęciem. Oryginalny post na portalu Weibo doczekał się 33 tys. polubień i został podany dalej 17 tys. razy. W przeciwieństwie do widzów z Zachodu, Chińczycy nie dostrzegają niczego „dziwacznego” i „nienaturalnego” w grze aktora. Doceniają za to jego mandaryński. A co o wymuszonych uśmiechach i dziwnych pauzach sądzą fanki aktora z Polski?

