Zaskakujące wyznanie dziennikarki. Prowadziła program godzinę po tym, jak poroniła

Prezenterka odkryła, że jest w ciąży podczas wizyty u rodziców jej męża Charliego Thompsona w Nowej Zelandii. Po powrocie do kraju kobieta wykonała badanie USG, które potwierdziło, że Jones wkrótce zostanie mamą. Podczas wizyty lekarskiej w 14. tygodniu ciąży lekarze odkryli, że dziecko przestało się prawidłowo rozwijać w 9. tygodniu ciąży a kobieta poroniła.

– To było dla mnie niezwykle ciężkie. Wiedziałam, że na pewne pytania nigdy nie dostanę odpowiedzi. Zastanawiałam się, czy zrobiłam coś źle, czy mogłam pewne rzeczy zrobić w inny sposób. Zarzucałam sobie, że byłam zbyt zestresowana. Miałam wątpliwości, czy dziecko nie zmarło z powodu zbyt długiego lotu – wyznała.

Zaledwie godzinę później prezenterka pojawiła się w telewizyjnym studio i poprowadziła The One Show. – Szef powiedział mi, żebym wzięła urlop, ale zdecydowałam, że chce pójść do pracy. – Nie wiedziałam, co innego mogę zrobić. Chciałam po prostu zająć sobie czymś myśli – wyjaśniła. Kilkanaście miesięcy później 42-latka ponownie zaszła w ciążę. – Tym razem nikomu o tym nie mówiliśmy, chciałam utrzymać sprawę w sekrecie tak długo, jak się da. Wiedziałam, że muszę o siebie zadbać – powiedziała.

