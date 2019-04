Tak wyrosła Zelda, córka Robina Williamsa. Razem zagrali w kilku produkcjach

Zelda zawdzięcza swoje imię księżniczce z gry wideo „The Legend of Zelda” . Jej matka Marsha ma pochodzenie filipińskie i finlandzkie. Starsza z dzieci z drugiego małżeństwa Williamsa Zelda, ma też brata Cody'ego oraz starszego brata przyrodniego Zachary'ego Pyma „Zaka” Williamsa.

W wieku 5 lat Zelda wystąpiła po raz pierwszy. W wieku 15 lat zobaczyliśmy ją u boku jej ojca w filmie „Głowa do góry” (2004 rok). W czerwcu 2011 roku wraz ze swoim ojcem pojawili się w telewizyjnej reklamie gry Nintendo 3DS „The legend of Zelda:Ocarina of Time 3D” . W roku 2007 Zelda Williams pojawiła się na 100 miejscu zestawienia „najpiękniejsi ludzie” w magazynie „People” . Na swoim koncie ma też rolę w teledysku zespołu Cobra Starship do piosenki „You Make Me Feel” . Tam również pojawiła się ze swoim ojcem.

29-latka jest osobą biseksualną. W latach 2013-2016 była w związku z aktorem Jacksonem Haywoodem.