Tak wyrosła Zelda, córka Robina Williamsa. Razem zagrali w kilku produkcjach

Zelda zawdzięcza swoje imię księżniczce z gry wideo „The Legend of Zelda” . Jej matka Marsha ma pochodzenie filipińskie i finlandzkie. Starsza z dzieci z drugiego małżeństwa Williamsa Zelda, ma też brata Cody'ego oraz starszego brata przyrodniego Zachary'ego Pyma „Zaka” Williamsa.

W wieku 5 lat Zelda wystąpiła po raz pierwszy. W wieku 15 lat zobaczyliśmy ją u boku jej ojca w filmie „Głowa do góry” (2004 rok). W czerwcu 2011 roku wraz ze swoim ojcem pojawili się w telewizyjnej reklamie gry Nintendo 3DS „The legend of Zelda:Ocarina of Time 3D” . W roku 2007 Zelda Williams pojawiła się na 100 miejscu zestawienia „najpiękniejsi ludzie” w magazynie „People” . Na swoim koncie ma też rolę w teledysku zespołu Cobra Starship do piosenki „You Make Me Feel” . Tam również pojawiła się ze swoim ojcem.

29-latka jest osobą biseksualną. W latach 2013-2016 była w związku z aktorem Jacksonem Haywoodem.

Zelda Williams znana jest z tego, że publikuje w swoich mediach społecznościowych bardzo emocjonalne wpisy lub nagrania wideo. Bardzo często wspomina w nich swojego ojca, który w 2014 roku zmarł śmiercią samobójczą, wskutek powieszenia. Zelda utrzymywała z nim bardzo bliskie relacje. „To znowu ten czas w roku. Każdy, kto zmaga się ze stratą, zna ból pewnych rocznic, chwil pełnych pamięci, które przybierają kształt zegara i uzurpują sobie wszystkie inne, bez względu na to, jak bardzo starasz się na to przygotować czy tego uniknąć. Te tygodnie są dla mnie najtrudniejsze” – pisze Zelda na Instagramie, pod jednym ze wspólnych zdjęć ze swoim ojcem.

