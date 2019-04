Efekty specjalne w „Grze o tron”. Zobaczcie, jak twórcy serialu przesuwają granice

Bijący rekordy popularności serial fantasy produkcji HBO jest ekranizacją bestsellerowej sagi George’a R.R. Martina „Pieśni lodu i ognia”. Zdrada, pożądanie, intrygi i siły nadprzyrodzone wstrząsają od lat czterema stronami Westeros. Teraz rozegra się ostateczna walka o Żelazny Tron. Fani serii oczekują premiery ósmego sezonu.

Twórcy serialu przykładają ogromną wagę do efektów specjalnych. Wykorzystują najnowocześniejsze technologie, by sprostać oczekiwaniom fanów. Jak sprawić, by smok ział ogniem? Jak spowodować, by pewien bohater był gigantyczny na tle innych? Jesteście ciekawi, jak naprawdę wyglądają smoki, które widzicie na swoich ekranach? Odpowiedzi na to i wiele, wiele innych pytań poznacie oglądając 4-minutowy film w serwisie YouTube. Powstawanie efektów specjalnych zawdzięczamy współpracy wielu kreatywnych twórców. Obejrzyjcie ten materiał, a odkryjecie mnóstwo filmowych tajemnic.

„Gra o tron” – kiedy premiera?

Premiera pierwszego odcinka „Gry o Tron" odbędzie się 14 kwietnia (w Polsce 15 kwietnia o 3:00 w nocy). Serial można oglądać na kanałach HBO i HBO GO. Na ósmy sezon składa się sześć odcinków, a każdy z nich ma trwać około 90 minut.