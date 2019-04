W programie „Big Brother” pojawiła się nowa uczestniczka. Kim jest Magdalena Zając?

Magdalena Zając ma 27 lat. Filip Chajzer przedstawiając nową uczestniczkę podczas specjalnego programu na żywo we wtorek 2 kwietnia, mówił, że posiada ona 200 hektarów pola, a oprócz tego ma 21 krów i konia o imieniu Lala. Stwierdził ponadto, że 27-latka „nie lubi pustych lasek” . Zając kończy studia na kierunku politologia i mówi sama o sobie, że „tak samo dobrze czuje się w gumofilcach, jak i w pantoflach” . 27-latka ma 9-letnią córkę Wiktorię. Stwierdziła też, że jest otwarta na nowy związek, jednak ma bardzo wysokie wymagania. Według zapowiedzi prowadzących, Zając niewątpliwie namiesza w domu Wielkiego Brata.

„Big Brother”

„Big Brothera” stworzyła firma Endemol w Holandii, jego pierwszą edycję zrealizowano w 1999 roku. W 2001 roku program zadebiutował w stacji TVN. Był to pierwszy reality show emitowany w polskiej telewizji. W programie pokazywane jest przez całą dobę życie grupy uczestników mieszkających we wspólnym domu i wykonujących polecenia Wielkiego Brata. Co kilka dni uczestnicy nominują osobę, która powinna odpaść z programu. Z rywalizacji odpada ten, na kogo wskaże najwięcej osób. W latach 2001-2002 stacja pokazała trzy edycje programu. Dwie kolejne – jesienią 2007 i wiosną 2008 roku (w tej ostatniej wystąpili też celebryci) – można było oglądać w TV4.

Gdzie oglądać program „Big Brother”?

Emisja programu „Big Brother” odbywać się będzie od poniedziałku do piątku od godziny 20:00. W ciągu dnia obejrzeć możemy także „Big Brother – Pobudka” (godz. 9:50), „Big Brother – Popołudnie” (godz. 13:35), „Big Brother – Podwieczorek” (godz. 16:40) oraz „Big Brother – Nocą” (godz. 23:15). W wypadku tego ostatniego do studia zapraszani będą celebryci i dziennikarze, którzy komentować będą wydarzenia z odciętego od świata domu. W soboty o godz. 20:00 emitowany bezie „Big Brother Raport” , w czasie którego goście specjalni będą zastanawiać się nad dwójką nominowanych do opuszczenia Domu Wielkiego Brata. W soboty po godzinie 23:00 obejrzeć można „Big Brother Nocą+” . W niedzielę o godz. 20:00 dowiadywać się będziemy, kto odpadł z programu w wydaniu „Big Brother Arena” .

Co dzieje się w Domu Wielkiego Brata, dowiedzieć się możemy także na bieżąco na Player.pl.

