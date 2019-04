Właścicielka ziemska dokumentuje swój homoseksualny związek. Zwiastun nowego serialu HBO „Gentleman Jack”

„Gentleman Jack” – o czym?

W roku 1832, po latach egzotycznych podróży i wspinania się po drabinie społecznej, Anne Lister (Suranne Jones) powraca do miasta Halifax, w hrabstwie West Yorkshire. Kobieta jest zdeterminowana, aby przywrócić dawną świetność swojej posiadłości Shibden Hall. Aby to zrobić, musi ponownie otworzyć kopalnią węgla i zaaranżować sobie dobre małżeństwo. Ubrana od stóp do głów na czarno, charyzmatyczna i uparta Anne nie zamierza jednak wychodzić za mąż za mężczyznę. W zgodzie ze swoją naturą postanawia wziąć ślub z kobietą. Nie może być to jednak zwykła osoba. Jej wybranka musi być nieziemsko bogata.

„Gentleman Jack”, którego pomysłodawczynią, scenarzystką i reżyserką jest Sally Wainwright (Happy Valley, Last Tango in Halifax), opowiada o relacjach Lister z członkami jej rodziny, służbą, lokatorami, konkurentami z branży i najważniejszą w jej życiu osobą – przyszłą żoną. Historia, która jest oparta na prawdziwych wydarzeniach, jest kroniką życia Anne Lister – w jej roli zobaczymy Suranne Jones (Doktor Foster, Save Me) – opisaną w czterech milionach słów w prowadzonych przez nią pamiętnikach. Jej zapiski, zaszyfrowane stworzonym przez nią kodem, który niedawno został odczytany, opisują najbardziej intymne szczegóły jej życia.

Obsada „Gentleman Jack”

Obok Jones w rolach głównych w serialu HBO występują: Sophie Rundle (seriale Bodyguard, Peaky Blinders) jako bogata dziedziczka Ann Walker, w której Anne Lister widzi swoją przyszłą żonę, Gemma Whelan (serial HBO Gra o tron, The Moorside) jako Marian – siostra Anne Lister, Timothy West (Last Tango in Halifax, Samotnia) jako ojczym Jeremy Lister oraz Gemma Jones (Piękny kraj, Dziennik Bridget Jones) jako ciotka Anne Lister.

W pozostałych rolach zobaczymy: Katherine Kelly (Happy Valley, serial CINEMAX Kontra) jako siostrę Ann Walker – Elizabeth Sutherland, Sofie Gråbøl (The Killing, Fortitude) jako Marię królową Danii, Stephanie Cole (Waiting for God, Czynne całą dobę) jako ciotkę Ann Walker, Petera Davisona (Kłamstwa, Doktor Who) jako kuzyna Ann Walker – Williama Priestleya, Amelię Bullmore (Happy Valley, Scott i Bailey) jako Elizę Priestley – żonę Williama Priestleya, Vincenta Franklina (Cucumber, Happy Valley) jako Christophera Rawsona – biznesmena i głównego konkurenta Anne Lister, Shauna Dooleya (Spisek prochowy, Broadchurch) jako Jeremiaha – brata i wspólnika Christophera, Joe Armstronga (Czas mroku, Happy Valley) jako Samuela Washingtona, Jodhi May (Geniusz, The Amazing Mrs Pritchard) jako Vere Hobart, Rosie Cavaliero (Schyłek dnia, Niezapomniane) jako Elizabeth Cordingley, Thomasa Howesa (Downton Abbey, United) jako Johna Bootha, Jessikę Baglow (Szkoła na Waterloo Road) jako Rachael Hemingway oraz debiutantów Albane Courtois jako Eugénie Pierre i Bena Huntera jako Josepha Bootha.

Produkcja

Za reżyserię serialu Gentleman Jack odpowiadają Sally Wainwright, Sara Harding (Wikingowie, Queer as Folk) i Jennifer Perrott (Doktor Who). Produkcja zrealizowana została dla HBO i BBC One przez spółkę Lookout Point. Obowiązki producentów wykonawczych pełnią Sally Wainwright, Faith Penhale i Laura Lankester z ramienia spółki Lookout Point oraz Ben Irving w imieniu BBC One. Producentem serialu jest Phil Collinson.

Premiera serialu HBO Gentleman Jack zaplanowana została na wtorek 23 kwietnia w HBO i HBO GO, dzień po amerykańskiej premierze. W HBO GO serial dostępny będzie od rana, a w HBO jego emisja została zaplanowana na godz. 20.10. Premiery kolejnych odcinków odbywać się będą co tydzień we wtorki. Serial liczyć będzie osiem odcinków.

