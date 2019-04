Kamil Bednarek miał poważną operację. Ujawnił to u Wojewódzkiego

Jak przyznał w rozmowie z Wojewódzkim Kamil Bednarek, w 2011 roku przeszedł on poważną operację. Ze względu na odkrycie przez lekarzy guzków na jego strunach głosowych, piosenkarz musiał chirurgicznie oczyścić swój aparat głosowy. To dzięki udanemu zabiegowi 27-letni muzyk reggae może do dziś nagrywać swoje piosenki i występować przed publicznością. Jak sam przyznał, po operacji łatwiej jest mu też zapanować nad swoim wokalem.

Bednarek nie jest oczywiście jedynym piosenkarzem, który zmagał się z guzkami strun głosowych. Podobny problem musiała przezwyciężyć Bonnie Tyler. W jej przypadku istniało ryzyko, że po zabiegu nie będzie już więcej mogła mówić. O operacji na strunach głosowych opowiedziała mediom również Adele. Większość gwiazd boi się jednak przyznać do podobnych przypadłości. Według jej chirurga, dr Stevena Zeitelsa, tylko w jego klinice zoperowano około 700 gwiazd z całego świata. Wśród nich mieli pojawić się np. Celine Dion, Bono, Cher, Lionel Richie czy Michael Bublé.

