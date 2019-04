Ten serial ma być godnym następcą „Mad Mena”. W rolach głównych Michelle Williams i Sam Rockwell

Krytycy zaznaczają, że nie musimy wcale wiedzieć dużo o musicalach, żeby ten serial przypadł nam do gustu. Poznajemy romantyczną ale też profesjonalną relację pomiędzy legendarnym choreografem i reżyserem Bobem Fossem ( „Kabaret” , „Chicago” ), w którego wciela się Sam Rockwell oraz Gwen Verdon – amerykańską aktorką i tancerką, czterokrotną zdobywczynią Tony Award i odznaczoną Narodowym Medalem Sztuki. W tej roli zobaczymy z kolei Michelle Williams. Przy produkcji serialu pracował sam Lin-Manuel Miranda (m.in. sztuka „Hamilton” ), Thomas Kail i Steven Levenson.

Kiedy spotykają się po raz pierwszy w latach 50. Gwen jest królową Broadwayu, a Bob początkującym choreografem. W końcu zakochują się w sobie i odkrywają elektryzujący potencjał przy współpracy nad wspólnymi projektami. Akcja serialu opowiada jednak szerzej o ich związku po 20 wspólnie spędzonych latach, gdy mają córkę Nicole (Juliet Brett) i mieszkają w nowojorskim apartamencie. Teraz role się odwróciły. Bob jest wziętym reżyserem, a Gwen ma problemy ze znalezieniem ról.

Amerykańską premierę serialu zaplanowano na 9 kwietnia w telewizji FX. Na razie nie wiadomo, na jakiej platformie w Polsce będziemy mogli go obejrzeć. Wszystko jednak wskazuje na to, że jest to tylko kwestią czasu.

