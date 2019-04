Żona Aleca Baldwina w emocjonalnym poście na Instagramie. „Prawdopodobnie dochodzi u mnie do poronienia”

„Chcę się z wami podzielić tym, że prawdopodobnie doświadczam poronienia. Zawsze obiecywałam sobie, że jeżeli zajdę w ciążę, podzielę się z wami tą wiadomością wcześnie, nawet jeżeli to oznaczałoby przeżywanie straty publicznie” – napisała Hilaria Baldwin. Zwróciła się do swoich fanów, że „zawsze była z nimi otwarta jeżeli chodzi o tematy związane z rodziną, fitnessem czy ciążą” . „Nie chcę tego zatrzymywać tylko dlatego, że ten moment nie jest tak pozytywny i lśniący, jak reszta” – podkreśliła. „Myślę, że ważne jest to, żeby pokazać prawdę, ponieważ moim zadaniem jest pomaganie ludziom, będąc prawdziwą i otwartą. Ponadto nie czuje wstydu z powodu tego doświadczenia” – napisała. Baldwin stwierdziła ponadto, że to „straszne” , iż pierwszy trymestr ciąży jest ciągle owiany tajemnicą. „Może ten czas jest wspaniały dla niektórych, ale dla mnie to wyczerpujące. Ciągle odczuwam nudności, jestem zmęczona, moje ciało się zmienia. I muszę udawać, że wszystko jest w porządku – a nie jest. Nie chcę dłużej udawać. Mam nadzieję, że to zrozumiecie” – napisała 35-latka na Instagramie.

Następnie Hilaria wyjaśniła wszystko na temat swojej ciąży i niepewności, z jaką się boryka. „Oto, co się teraz dzieje: słychać bicie serca embrionu, ale nie jest on silny i bardzo powoli rośnie. Więc czekamy – to jest trudne. Tyle niepewności... szanse są bardzo, bardzo małe” – przyznała. „Jestem pewna, że ja i moja rodzina jakoś przez to przejdziemy, nawet jeżeli ta podróż jest trudna” – dodała. Baldwin podkreśliła też, że to „błogosławieństwo” , że jej lekarz, przyjaciele i rodzina są przy niej w tym trudnym czasie. „Szczęście i wdzięczność, które czuje ze względu na to, że jestem mamą swoich dzieci jest cudowne i wzruszające” – czytamy. Dalej Baldwin poprosiła swoich obserwujących, aby byli mili w komentarzach pod postem. „Czuje się krucha i potrzebuje wsparcia. Mam nadzieję, że dzieląc się tym, mogę przyczynić się do podniesienia świadomości na temat tej delikatnej kwestii” – podkreśliła.

Alec i Hilaria Baldwin w maju 2018 roku powitali na świecie swoje czwarte dziecko, Romeo Alejandra Davida. Są także rodzicami: 2-letniego Leonarda Angela Charlesa, 3-letniego Rafaela Thomasa i 5-letniej Carmen Gabrieli. Alec Baldwin, który w środę 3 marca świętował swoje 61-letnie urodziny jest także ojcem Irlandii Baldwin ze swojego poprzedniego małżeństwa z Kim Basinger.

