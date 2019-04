Ron Howard zekranizuje bestseller „Hillbilly Elegy” dla Netfliksa. W filmie zobaczymy m.in. Amy Adams

„Hillbilly Elegy” J.D. Vance'a jest bestsellerem opowiadającym o trzech pokoleniach rodziny Appalachów. Jej najmłodszy członek, student prawa w Yale, jest zmuszony do powrotu do rodzinnego miasta. Vance, wychowany wśród robotniczej biedoty, bada swoje rodzinne i dziecięce zmagania, takie jak uzależnienie od narkotyków czy społeczne i ekonomiczne wyzwania. Wspierany przez swoją babcie, rozwija w sobie głębokie uznanie dla edukacji, co było znaczące w procesie jego wyjścia z ubóstwa i ograniczeń kulturowych.

Na razie niewiele wiadomo o obsadzie filmu, jednak w piątek 5 marca portal Deadline poinformował, powołując się na własne źródła, że Amy Adams, którą ostatnio widzieliśmy w serialu HBO „Ostre przedmioty” , zagra w nadchodzącej produkcji.

Reżyserią wraz z Ronem Howardem, który nabył prawa do ekranizacji książki na głośnej aukcji w 2017 roku, zajmie się jego biznesowy partner z Imagine Entertainment Brian Grazer, a także Karen Lunder z tej samej wytwórni. Producentem wykonawczym została Julie Oh.

