Szczere wyznanie Charlize Theron: Jestem sama od 10 lat

43-letnia Theron zaznaczyła, że zawsze jest chętna pójść z kimś na randkę, jednak stawia jeden warunek – to mężczyzna musi ją na takową zaprosić. – Od 10 lat jestem sama. Ktoś w końcu musi się zebrać w sobie. Jestem szokująco dostępna – żartowała. – Robię też wszystko, co mogę, aby to wszystkim uświadomić – dodała.

To, że aktorka nie była w związku od 10 lat nie do końca jest prawdą. W 2013 roku umawiała się z Seanem Pennem, a rok później para ogłosiła swoje zaręczyny. Niespodziewanie rozstali się w czerwcu 2015 roku. Od 2002 do 2010 roku aktorka była w związku ze Stuartem Townsendem ( „Królowa potępionych” , „Wszystko o Adamie” ). Ostatnio pojawiły się z kolei plotki, że Theron spotyka się z Bradem Pittem, jednak później informacje te zostały zdementowane.

Charlize Theron ma dwójkę dzieci – 7-letniego Jacksona i 3-letnią August. Ostatnio aktorka wystąpiła w filmie „Long Shot” u boku Setha Rogena. Wcieliła się w rolę kandydatki na prezydenta, która poszukuje miłości.

