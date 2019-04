Pierwszy odcinek 8. sezonu „Gry o Tron”. Dziennikarze zdradzili, co się w nim wydarzyło

Zaproszeni na środową premierę zobaczyli tylko pierwszy odcinek 8. sezonu „Gry o Tron” . W sieci pojawiły się jak dotąd dość skąpe opinie na temat produkcji. Najprawdopodobniej niczego więcej się jednak nie dowiemy, gdyż wszyscy obecni na wydarzeniu mają całkowite embargo na recenzje. Rąbka tajemnicy uchylili jednak James Hibberd z „Entertainment Weekly” i Jane Mulkerrins z „The Telegraph” .

„Właśnie obejrzałem pierwszy odcinek nowego sezonu »Gry o Tron«. Fantastyczny. Tyle spotkań. Kilka epickich sekwencji. Nie tylko »zastawienie stołu« pod resztę sezonu. Główne wątki rozgrywają się w bardzo satysfakcjonujący sposób” – napisał Hibberd w poście na Twitterze.

Jane Mulkerrins z kolei powtórzyła to, co napisał Hibberd, zwracając szczególną uwagę na liczne spotkania, jakie mają mieć miejsce w pierwszym odcinku. Zaznaczyła też, że nie ma sztucznego pompowania adrenaliny, a serial nadrabia w kwestii komediowej.

„Epizod, do tej pory oficjalnie nienazwany, jest mocno skupiony wokół spotkań – wiele z nich jest rodzinnych i długo oczekiwanych – zarówno między rodzeństwem jak i innymi postaciami. (...) W przeciwieństwie do poprzednich odcinków premierowych nowych sezonów, ten ósmy nie zawiera epickich bitew, ani dużych setów, ale przemoc jest wciąż ciemna, brutalna ale jest to wyważone przez wplątanie w akcje lżejszego, bardziej humorystycznego tonu, z dużą ilością dowcipu” – napisała.

Najnowszy sezon produkcji powstawał od października 2017 roku, a cała produkcja dbała o to, by żadne detale nie przedostały się do mediów. – Przez półtora roku musieliśmy to ukrywać. Pamiętam, że kiedy przeczytałem scenariusz, myślałem sobie: chciałbym tego nie wiedzieć – relacjonował Isaac Hempstead-Wright, który gra Brana Starka.