Wyciekła czołówka nowego sezonu „Gry o Tron”. Czego się z niej dowiadujemy?

Nagranie ma zaledwie 15 sekund i zostało zamieszczone na serwisie internetowym Reddit. Widzimy na nim odświeżoną wersję czołówki serialu „Gra o Tron” , którą zobaczyć będziemy mogli już 15 kwietnia. Jeżeli jednak nie możecie się doczekać, możecie obejrzeć jej część już dziś. Można zauważyć, że intro znacząco różni się od tych, które widzieliśmy w produkcji do tej pory. Dlaczego twórcy zdecydowali się na tak drastyczną zmianę? Cóż, to ostatni sezon, być może chcieli pewnego odświeżenia. W każdym razie na ostateczne wnioski musimy poczekać do czasu premiery serialu.

Pokryta śniegiem plansza do gry, w której wszystkie miniaturowe zamki się zmaterializowały oznacza, że zima w ostatnim sezonie rzeczywiście nadeszła. Miasto, które widzimy to Ostatnie Domostwo (ang. Last Hearth), siedziba rodu Umber. To wskazuje, że miejsce to odegra znaczącą rolę w nowym sezonie. Widzimy też lód, który „pełza” po planszy i owija się wokół Ostatniego Domostwa.

Dla kogoś, kto nie oglądał serialu, 15-sekundowe nagranie z czołówki może nie wydawać się wielkim spoilerem, jednak zagorzali fani wiedzą, że do tej pory intro przekazywały dużo o szerszym zakresie produkcji.

Najnowszy sezon produkcji powstawał od października 2017 roku, a cała produkcja dbała o to, by żadne detale nie przedostały się do mediów. – Przez półtora roku musieliśmy to ukrywać. Pamiętam, że kiedy przeczytałem scenariusz, myślałem sobie: chciałbym tego nie wiedzieć – relacjonował Isaac Hempstead-Wright, który gra Brana Starka.

Premiera pierwszego odcinka ostatniego sezonu „Gry o Tron” w Polsce już 15 kwietnia.

Czytaj także:

Pierwszy odcinek 8. sezonu „Gry o Tron”. Dziennikarze zdradzili, co się w nim wydarzyło